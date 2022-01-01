Львівські десантники спопелили два російські танки. ВІДЕО





Про це



Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади за допомогою сучасного українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна» та американського «Джавеліна» знищили ворожі танки.



«Разом до перемоги! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!» – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівські десантники спалили два російських танки.Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади за допомогою сучасного українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна» та американського «Джавеліна» знищили ворожі танки.«Разом до перемоги! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!» – йдеться в дописі.

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