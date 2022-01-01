Львівські десантники спопелили два російські танки. ВІДЕО

Львівські десантники спопелили два російські танки. ВІДЕО
Львівські десантники спалили два російських танки.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади за допомогою сучасного українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна» та американського «Джавеліна» знищили ворожі танки.

«Разом до перемоги! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!» – йдеться в дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: танки, десантники, ЗСУ, знищили
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком зіткнулися два легковики
Сьогодні, 12:29
«Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя», – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Сьогодні, 12:18
Львівські десантники спопелили два російські танки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
Збували із рук в руки: у Луцьку поліцейські затримали наркоторговців
Сьогодні, 12:01
На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
ЗСУ збили російський вертоліт на Харківщині ЗСУ збили російський вертоліт на Харківщині
11 травень, 16:02
На Донбасі ЗСУ знищили за добу майже 20 російських танків На Донбасі ЗСУ знищили за добу майже 20 російських танків
08 травень, 03:50
За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА
03 травень, 10:41
ЗСУ за добу збили 1 літак і 1 вертоліт ворога ЗСУ за добу збили 1 літак і 1 вертоліт ворога
16 квітень, 02:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком зіткнулися два легковики
Сьогодні, 12:29
 0
«Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя», – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Сьогодні, 12:18
 0
Львівські десантники спопелили два російські танки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
 0
Збували із рук в руки: у Луцьку поліцейські затримали наркоторговців
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8