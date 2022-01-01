Львівські десантники спопелили два російські танки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
Львівські десантники спалили два російських танки.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади за допомогою сучасного українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна» та американського «Джавеліна» знищили ворожі танки.
«Разом до перемоги! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!» – йдеться в дописі.
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Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади за допомогою сучасного українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна» та американського «Джавеліна» знищили ворожі танки.
«Разом до перемоги! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!» – йдеться в дописі.
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