Під Луцьком зіткнулися два легковики

Під Луцьком зіткнулися два легковики
Учора, 19 травня, на автодорозі поблизу села Пальче Луцького району зіткнулися Peugeot 2008 та Toyota Auris.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Водій автомобіля Peugeot 2008 не надав переваги у русі та зіткнувся легковиком Toyota Auris, за кермом якого перебував 58-річний киянин.

Внаслідок автопригоди водій та 53-річна пасажирка Toyota Auris отримали тілесні ушкодження. Постраждалі не госпіталізовувались.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: легковики, Пальче, ДТП
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