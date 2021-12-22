Мережа напівфабрикатів «Сам Удома» розширюється. ВІДЕО*

«Сам Удома» відкрила у Луцьку ще три магазини: на проспекті Відродження, вулиці Кравчука та бульварі Дружби народів. Крім того, серед різноманіття асортименту заморожених напівфабрикатів у меню «Сам Удома» з’явилася новинка – морозиво.



Їм не виповнилося ще й року, однак вони вже стали улюбленцями українських сімей. Мережа домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома» продовжує працювати та розвиватись, навіть у такий час, йдеться у сюжеті



«Ми горді з того, що нам вдалося зберегти робочі місця, зберегти наш настрій, незважаючи на все», – каже засновник мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома» Роман Хорзов.



Нині в асортименті заморожених напівфабрикатів «Сам Удома» – понад 120 позицій. Серед них – класичні домашні страви.



«Це пельмені, вареники, чебуреки, зрази, млинці, сирники», – перелічує Роман Хорзов.



І заморожені страви ресторанної розробки.



«Це і кіши – французькі пироги, і лазаньї. І фітнес-розробка – меню, де полічені всі калорії, використані правильні інгредієнти, щоб дотримуватися всіх тих БЖВ, як тренери радять; дитяче спеціальне меню», – продовжує засновник мережі.







Ба більше, каже Роман Хорзов, у меню мережі закладів «Сам удома» щотижня з’являються різноманітні новинки.



«Аналізуємо асортимент. Але головне для нас – це смачна, якісна, доступна за ціною кухня для наших домогосподарок, домогосподарств. Для наших українських, волинських сімей», – зазначає Роман Хорзов.



А за якістю тут стежать більш ніж ретельно: від вибору яєць, борошна, м’яса та інших інгредієнтів для начинки – до упаковки, дизайну магазинів та зручності їх розміщення. Чи не найважливіше завдання на основній локації «Сам Удома» – у цеху ліпки – ретельно пильнувати, аби начинки завше було більше, ніж тіста.



«Тут проходить, окрім ліпки, подвійна стадія контролю. Шеф кухні обов’язково передивляється якість виліпленої продукції, обов’язково переважує це все. Тому всі пельмені мають бути однаковими – 11-12 грамів», – запевняє засновник.



Віднедавна у меню мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома» з’явилася новинка – морозиво.



«У нас понад 10 смаків дуже оригінальних. Від класичних – пломбір, шоколад – до дуже цікавих: горіхове, халва. Морозиво із халвою пробували колись? Ну ось це наше ноу-хау, яке теж дуже класно розбирають», – стверджує Роман Хорзов.



Запорука смачного морозива від «Сам Удома» – це свіжі та якісні інгредієнти: молоко, вершки, натуральні ароматизатори.



Нині як морозиво, так і будь-яку іншу продукцію з меню «Сам Удома» можна придбати абсолютно в усіх магазинах мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки. А їх у Луцьку вже дев’ять – на вулицях Набережній, Сенаторки Левчанівської, Гордіюк, Конякіна, Грушевського, на вулиці Шевченка у селі Липини. А днями у місті відкрили ще три магазини: на проспекті Відродження, вулиці Кравчука та бульварі Дружби народів.



«Ми розширюємо нашу мережу, оскільки запит на нашу продукцію є. Ми раді, що у нас є такий пункт постійних клієнтів, заради яких ми готові працювати, залучати нових. Тому маємо в планах ще», – каже засновник.



А ще до осені лучани та гості міста зможуть придбати якісну, доступну та головне – смачну продукцію мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома» більш ніж у 10 локаціях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мережа домашніх напівфабрикатів ручної ліпкивідкрила у Луцьку ще три магазини: на проспекті Відродження, вулиці Кравчука та бульварі Дружби народів. Крім того, серед різноманіття асортименту заморожених напівфабрикатів у меню «Сам Удома» з’явилася новинка – морозиво.Їм не виповнилося ще й року, однак вони вже стали улюбленцями українських сімей. Мережа домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома» продовжує працювати та розвиватись, навіть у такий час, йдеться у сюжеті 12 каналу «Ми горді з того, що нам вдалося зберегти робочі місця, зберегти наш настрій, незважаючи на все», – каже засновник мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома»Нині в асортименті заморожених напівфабрикатів «Сам Удома» – понад 120 позицій. Серед них – класичні домашні страви.«Це пельмені, вареники, чебуреки, зрази, млинці, сирники», – перелічує Роман Хорзов.І заморожені страви ресторанної розробки.«Це і кіши – французькі пироги, і лазаньї. І фітнес-розробка – меню, де полічені всі калорії, використані правильні інгредієнти, щоб дотримуватися всіх тих БЖВ, як тренери радять; дитяче спеціальне меню», – продовжує засновник мережі.Ба більше, каже Роман Хорзов, у меню мережі закладів «Сам удома» щотижня з’являються різноманітні новинки.«Аналізуємо асортимент. Але головне для нас – це смачна, якісна, доступна за ціною кухня для наших домогосподарок, домогосподарств. Для наших українських, волинських сімей», – зазначає Роман Хорзов.А за якістю тут стежать більш ніж ретельно: від вибору яєць, борошна, м’яса та інших інгредієнтів для начинки – до упаковки, дизайну магазинів та зручності їх розміщення. Чи не найважливіше завдання на основній локації «Сам Удома» – у цеху ліпки – ретельно пильнувати, аби начинки завше було більше, ніж тіста.«Тут проходить, окрім ліпки, подвійна стадія контролю. Шеф кухні обов’язково передивляється якість виліпленої продукції, обов’язково переважує це все. Тому всі пельмені мають бути однаковими – 11-12 грамів», – запевняє засновник.Віднедавна у меню мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома» з’явилася новинка – морозиво.«У нас понад 10 смаків дуже оригінальних. Від класичних – пломбір, шоколад – до дуже цікавих: горіхове, халва. Морозиво із халвою пробували колись? Ну ось це наше ноу-хау, яке теж дуже класно розбирають», – стверджує Роман Хорзов.Запорука смачного морозива від «Сам Удома» – це свіжі та якісні інгредієнти: молоко, вершки, натуральні ароматизатори.Нині як морозиво, так і будь-яку іншу продукцію з меню «Сам Удома» можна придбати абсолютно в усіх магазинах мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки. А їх у Луцьку вже дев’ять – на вулицях Набережній, Сенаторки Левчанівської, Гордіюк, Конякіна, Грушевського, на вулиці Шевченка у селі Липини. А днями у місті відкрили ще три магазини: на проспекті Відродження, вулиці Кравчука та бульварі Дружби народів.«Ми розширюємо нашу мережу, оскільки запит на нашу продукцію є. Ми раді, що у нас є такий пункт постійних клієнтів, заради яких ми готові працювати, залучати нових. Тому маємо в планах ще», – каже засновник.А ще до осені лучани та гості міста зможуть придбати якісну, доступну та головне – смачну продукцію мережі домашніх напівфабрикатів ручної ліпки «Сам Удома» більш ніж у 10 локаціях.

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