Волинянина судитимуть за залякування та приниження дружини

Волинянина судитимуть за залякування та приниження дружини
48-річного волинянина судитимуть за домашнє насильство щодо дружини.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним жителем Каменя-Каширського домашнього насильства щодо дружини.

Слідство встановило, що нетверезий чоловік, якого вже не раз притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, знову залякував, ображав та принижував 44-річну жінку, погрожуючи їй фізичною розправою.

За усі ці дії чоловік відповідатиме перед судом.

Зауважимо, що санкцією ст. 126-1 КК України за домашнє насильство передбачено покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.


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Теги: домашнє насильство, Волинь, суд
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