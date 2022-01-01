 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Президент хоче спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій

Президент хоче спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій
Президент Володимир Зеленський пропонує поширити спрощений порядок вступу до закладів вищої освіти на випускників з усіх територій України, які зараз тимчасово окуповані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він нагадав, що у 2020 році був запроваджений спрощений механізм вступу до українських вишів для випускників із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. І такі ж можливості, за словами Зеленського, мають бути в абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Потрібно відпрацювати питання переліку тимчасово окупованих територій. Я дам доручення підготувати необхідні рішення", – сказав президент.

Крім того, реагуючи на звернення студентів, він поставив завдання міністру освіти і науки Сергію Шкарлету розробити механізм розв'язання питання з оплатою за контрактами для студентів із територій, які опинилися під окупацією.

"На сьогодні Херсонщину ми визнаємо тимчасово окупованою територією. Тому мені незрозуміло, чому студент із Херсонщини має платити гроші", – зауважив Зеленський.

Він запропонував розробити таке рішення, яке допоможе зняти цю нагальну проблему для студентів із тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Харківської областей і Донбасу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вступ до вишів, випускники, окуповані території
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Обстріли Житомирщини: пошкоджені 100 будинків, є поранені
Сьогодні, 14:18
Процес триває: командир полку «Азов» розповів про евакуацію загиблих із Маріуполя. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52
В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії
Сьогодні, 13:45
«Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя», – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Сьогодні, 12:18
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Процес триває: командир полку «Азов» розповів про евакуацію загиблих із Маріуполя. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52
В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії
Сьогодні, 13:45
Президент хоче спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій
Сьогодні, 13:30
Волинянина судитимуть за залякування та приниження дружини
Сьогодні, 13:18
Мережа напівфабрикатів «Сам Удома» розширюється. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
Як випускники шкіл у Луцьку готуються до мультипредметного тесту Як випускники шкіл у Луцьку готуються до мультипредметного тесту
13 травень, 10:59
Розповіли, чи будуть цього року у луцьких школах урочистості для випускників Розповіли, чи будуть цього року у луцьких школах урочистості для випускників
04 травень, 12:50
РФ хоче сформувати окупаційні органи влади на тимчасово зайнятих територіях, – Генштаб ЗСУ РФ хоче сформувати окупаційні органи влади на тимчасово зайнятих територіях, – Генштаб ЗСУ
31 березень, 08:53
Одногрупники шукають волинянку Наталію Гриценко, з якою навчались на Сумщині Одногрупники шукають волинянку Наталію Гриценко, з якою навчались на Сумщині
01 лютий, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріли Житомирщини: пошкоджені 100 будинків, є поранені
Сьогодні, 14:18
 0
Процес триває: командир полку «Азов» розповів про евакуацію загиблих із Маріуполя. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52
 0
В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії
Сьогодні, 13:45
 0
Президент хоче спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій
Сьогодні, 13:30
 0
Волинянина судитимуть за залякування та приниження дружини
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8