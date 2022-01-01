Отримати статус безробітного відтепер можна в «Дії»: як це зробити. ВІДЕО

Отримати статус безробітного відтепер можна в Дії – на порталі та у застосунку.Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформаціїПослуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії.Подати заявку та оформити виплати в Дії можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на вашу картку єПідтримка.Держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн.Послуга розроблена за підтримки USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».