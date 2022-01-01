Отримати статус безробітного відтепер можна в «Дії»: як це зробити. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
Отримати статус безробітного відтепер можна в Дії – на порталі та у застосунку.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії.
Подати заявку та оформити виплати в Дії можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на вашу картку єПідтримка.
Держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн.
Послуга розроблена за підтримки USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії.
Подати заявку та оформити виплати в Дії можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на вашу картку єПідтримка.
Держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн.
Послуга розроблена за підтримки USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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