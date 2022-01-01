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На Житомирщині укріплять кордон з Білоруссю, щоб не допустити вторгнення росіян

На Житомирщині укріплять кордон з Білоруссю, щоб не допустити вторгнення росіян
Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив про укріплення позицій Збройних сил України на українсько-білоруському кордоні, щоб не допустити вторгнення російських військ.

Про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у фейсбуці.

"На днях ми об’їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які розташовуються на кордоні з Білоруссю. Вони вже доволі непогано окопалися на кордоні, і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 лютого. Тому з 1 травня ми почали будувати по всій лінії бетонні блоки", – зазначив Сухомлин.

Він також наголосив, що до зміцнення державного кордону на Житомирщині залучать комунальні підприємства. За всіма містами в області закріплять ділянки.

"Ми побудуємо нормальну лінію оборони, щоб захисники були захищені бетоном та всім іншим, і для того, щоб спроб зайти з Білорусі у росіян та білорусів не було", – зауважив міський голова Житомира.





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Теги: Росія, Україна, війна
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