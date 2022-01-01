Україна збудує ще одну «Мрію»





Президент України Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак Мрія, присвятивши цей проект пам'яті льотчиків, які загинули на війні і, зокрема, під час оборони Маріуполя. Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з українськими студентами, - пише



За його словами, новий літак коштуватиме близько $800 млн.



"Ми хотіли збудувати його, нам потрібно було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією збудувати другу Мрію, але грошей ми не знайшли. Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. До нас звертався Укроборонпром, колектив Антонова. Це питання іміджу нашої держави та всіх чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", - сказав Зеленський.







Нагадаємо, найбільший у світі транспортний літак Мрія було зруйновано під час боїв за аеропорт Гостомель наприкінці лютого 2022 року. Пізніше командир одного з трьох екіпажів літака Ан-225 Дмитро Антонов повідомив, що новий літак можна зробити з недобудованої частини "сестри Мрії", але проект потребує значних вкладень.



Ан-225 Мрія - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого та найважчого в історії авіації моновантажу, а також з вантажопідйомності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський каже, що вже є плани збудувати новий літак-гігант, замість того, що знищили окупанти.Президент України Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак Мрія, присвятивши цей проект пам'яті льотчиків, які загинули на війні і, зокрема, під час оборони Маріуполя. Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з українськими студентами, - пише Кореспондент. За його словами, новий літак коштуватиме близько $800 млн."Ми хотіли збудувати його, нам потрібно було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією збудувати другу Мрію, але грошей ми не знайшли. Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. До нас звертався Укроборонпром, колектив Антонова. Це питання іміджу нашої держави та всіх чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні", - сказав Зеленський.Нагадаємо, найбільший у світі транспортний літак Мрія було зруйновано під час боїв за аеропорт Гостомель наприкінці лютого 2022 року. Пізніше командир одного з трьох екіпажів літака Ан-225 Дмитро Антонов повідомив, що новий літак можна зробити з недобудованої частини "сестри Мрії", але проект потребує значних вкладень.Ан-225 Мрія - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого та найважчого в історії авіації моновантажу, а також з вантажопідйомності.

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