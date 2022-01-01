Показали командира, який наказував росіянам вбивати цивільних на Київщині. ФОТО
Сьогодні, 03:21
У прокуратурі ідентифікували чергового підозрюваного із 64 окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ зс рф у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством", - повідомила Ірина Венедіктова.
Литвиненко був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.
Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.
"Зараз ми встановлюємо інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.
Якщо ви впізнали цього військовослужбовця рф та маєте інформацію про інші його злочинні «подвиги» в Україні – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - йдеться у дописі генпрокурора.
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Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ зс рф у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством", - повідомила Ірина Венедіктова.
Литвиненко був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.
Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.
"Зараз ми встановлюємо інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.
Якщо ви впізнали цього військовослужбовця рф та маєте інформацію про інші його злочинні «подвиги» в Україні – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - йдеться у дописі генпрокурора.
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