Показали командира, який наказував росіянам вбивати цивільних на Київщині. ФОТО

Показали командира, який наказував росіянам вбивати цивільних на Київщині. ФОТО
У прокуратурі ідентифікували чергового підозрюваного із 64 окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ зс рф у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством", - повідомила Ірина Венедіктова.

Литвиненко був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.
Показали командира, який наказував росіянам вбивати цивільних на Київщині. ФОТО

"Зараз ми встановлюємо інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.
Якщо ви впізнали цього військовослужбовця рф та маєте інформацію про інші його злочинні «подвиги» в Україні – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - йдеться у дописі генпрокурора.

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Теги: Київщина, росія, звірства, прокуратура
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