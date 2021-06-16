Уперше у Луцькому СІЗО провели вінчання
Сьогодні, 16:11
Уперше у Луцькому слідчому ізоляторі повінчали подружню пару. Таїнство шлюбу ув’язненого та його нареченої звершив голова пенітенціарної служби єпархії протоієрей Андрій Мовчанюк.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Панотець здійснив вінчання з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла та дозволу керівництва слідчого ізолятора.
Спочатку пара приступила до сповіді та причастя. Опісля він благословив їх на спільне сімейне життя.
Пенітенціарну службу сформовано в духовній консисторії 2020 р. за указом керуючого єпархією. Підрозділ займається духовної опікою тих, хто перебуває в установах Державної пенітенціарної служби на Волині.
Це Луцький слідчий ізолятор, капеланом якого є о. Андрій, Маневицька та Цуманська виправні колонії, Ковельська виховна колонія.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Панотець здійснив вінчання з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла та дозволу керівництва слідчого ізолятора.
Спочатку пара приступила до сповіді та причастя. Опісля він благословив їх на спільне сімейне життя.
Пенітенціарну службу сформовано в духовній консисторії 2020 р. за указом керуючого єпархією. Підрозділ займається духовної опікою тих, хто перебуває в установах Державної пенітенціарної служби на Волині.
Це Луцький слідчий ізолятор, капеланом якого є о. Андрій, Маневицька та Цуманська виправні колонії, Ковельська виховна колонія.
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