Уперше у Луцькому СІЗО провели вінчання

Уперше у Луцькому СІЗО провели вінчання
Уперше у Луцькому слідчому ізоляторі повінчали подружню пару. Таїнство шлюбу ув’язненого та його нареченої звершив голова пенітенціарної служби єпархії протоієрей Андрій Мовчанюк.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.

Панотець здійснив вінчання з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла та дозволу керівництва слідчого ізолятора.

Спочатку пара приступила до сповіді та причастя. Опісля він благословив їх на спільне сімейне життя.

Пенітенціарну службу сформовано в духовній консисторії 2020 р. за указом керуючого єпархією. Підрозділ займається духовної опікою тих, хто перебуває в установах Державної пенітенціарної служби на Волині.

Це Луцький слідчий ізолятор, капеланом якого є о. Андрій, Маневицька та Цуманська виправні колонії, Ковельська виховна колонія.

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Теги: Волинь, Луцьк, СІЗО
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