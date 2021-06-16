Уперше у Луцькому СІЗО провели вінчання

Андрій Мовчанюк.



Про це



Панотець здійснив вінчання з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла та дозволу керівництва слідчого ізолятора.



Спочатку пара приступила до сповіді та причастя. Опісля він благословив їх на спільне сімейне життя.



Пенітенціарну службу сформовано в духовній консисторії 2020 р. за указом керуючого єпархією. Підрозділ займається духовної опікою тих, хто перебуває в установах Державної пенітенціарної служби на Волині.



Це Луцький слідчий ізолятор, капеланом якого є о. Андрій, Маневицька та Цуманська виправні колонії, Ковельська виховна колонія.

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