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Росіяни вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення армії, – радник мера

Росіяни вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення армії, – радник мера
Окупанти масово вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення "армії ДНР".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що за останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне/Козацьке Новоазовського району зросла з 2 тис. чоловіків до 3-4 тисяч.

"Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом 5-ти тижнів з табору не звільнено. Умови отримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують", - розповів Андрющенко.

Він наголошує, що по таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої ДНР через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті.

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Теги: Росія, Україна, війна
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