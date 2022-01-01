Росіяни вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення армії, – радник мера





Про це Петро Андрющенко.



Зазначається, що за останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне/Козацьке Новоазовського району зросла з 2 тис. чоловіків до 3-4 тисяч.



"Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом 5-ти тижнів з табору не звільнено. Умови отримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують", - розповів Андрющенко.



Він наголошує, що по таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої ДНР через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти масово вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення "армії ДНР".Про це повідомив радник мера МаріуполяЗазначається, що за останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне/Козацьке Новоазовського району зросла з 2 тис. чоловіків до 3-4 тисяч."Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом 5-ти тижнів з табору не звільнено. Умови отримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують", - розповів Андрющенко.Він наголошує, що по таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої ДНР через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті.

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