Росіяни вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення армії, – радник мера
Сьогодні, 16:40
Окупанти масово вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення "армії ДНР".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що за останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне/Козацьке Новоазовського району зросла з 2 тис. чоловіків до 3-4 тисяч.
"Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом 5-ти тижнів з табору не звільнено. Умови отримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують", - розповів Андрющенко.
Він наголошує, що по таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої ДНР через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що за останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне/Козацьке Новоазовського району зросла з 2 тис. чоловіків до 3-4 тисяч.
"Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом 5-ти тижнів з табору не звільнено. Умови отримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують", - розповів Андрющенко.
Він наголошує, що по таборах російські військові активно поширюють інформацію в приватних розмовах, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої ДНР через провал мобілізації в Донецьку та великі втрати на фронті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни готові запустити 16 ракет «Калібр» з Чорного моря
Сьогодні, 15:46
Серед російських окупантів повно наркоманів, – СБУ
Сьогодні, 14:51
За незалежність України загинув герой з Волині Сергій Панчишин
Сьогодні, 14:30
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку допомогли 85-річній бабусі з Луганщини, яка загубилася
Сьогодні, 17:00
Росіяни вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення армії, – радник мера
Сьогодні, 16:40
Уперше у Луцькому СІЗО провели вінчання
Сьогодні, 16:11
Медіа