У Луцьку допомогли 85-річній бабусі з Луганщини, яка загубилася

У Луцьку допомогли 85-річній бабусі з Луганщини, яка загубилася
Сьогодні, 20 травня, в обідню пору патрульним надійшов виклик від заявниці, яка в мікрорайоні ЛПЗ в дворі виявила жінку похилого віку.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Вона була розгубленою та не могла назвати місця свого перебування.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили особу 85-річної бабусі, яка є вимушеною переселенкою із Луганської області.

Також патрульні з'ясували місце тимчасового проживання жінки та доправили її службовим автомобілем.

Нині бабуся в безпеці.

"Дякуємо небайдужим громадянам які повідомляють про людей, які потребують допомоги", - зазначають в поліції.

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Теги: Волинь, Луцьк, переселенка, патрульні
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