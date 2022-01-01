У Луцьку допомогли 85-річній бабусі з Луганщини, яка загубилася

Сьогодні, 20 травня, в обідню пору патрульним надійшов виклик від заявниці, яка в мікрорайоні ЛПЗ в дворі виявила жінку похилого віку.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Вона була розгубленою та не могла назвати місця свого перебування.Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили особу 85-річної бабусі, яка є вимушеною переселенкою із Луганської області.Також патрульні з'ясували місце тимчасового проживання жінки та доправили її службовим автомобілем.Нині бабуся в безпеці."Дякуємо небайдужим громадянам які повідомляють про людей, які потребують допомоги", - зазначають в поліції.