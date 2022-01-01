У Луцьку допомогли 85-річній бабусі з Луганщини, яка загубилася
Сьогодні, 17:00
Сьогодні, 20 травня, в обідню пору патрульним надійшов виклик від заявниці, яка в мікрорайоні ЛПЗ в дворі виявила жінку похилого віку.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Вона була розгубленою та не могла назвати місця свого перебування.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили особу 85-річної бабусі, яка є вимушеною переселенкою із Луганської області.
Також патрульні з'ясували місце тимчасового проживання жінки та доправили її службовим автомобілем.
Нині бабуся в безпеці.
"Дякуємо небайдужим громадянам які повідомляють про людей, які потребують допомоги", - зазначають в поліції.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Вона була розгубленою та не могла назвати місця свого перебування.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили особу 85-річної бабусі, яка є вимушеною переселенкою із Луганської області.
Також патрульні з'ясували місце тимчасового проживання жінки та доправили її службовим автомобілем.
Нині бабуся в безпеці.
"Дякуємо небайдужим громадянам які повідомляють про людей, які потребують допомоги", - зазначають в поліції.
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