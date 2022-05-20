В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО





19 травня список країн затвердив Сергій Шкарлет.



Міністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.



Тестування заплановано в наступних країнах:



- Австрія;

- Бельгія;

- Болгарія;

- Велика Британія;

- Данія;

- Естонія;

- Ірландія;

- Іспанія;

- Італія;

- Латвія;

- Литва;

- Молдова;

- Нідерланди;

- Німеччина;

- Польща;

- Португалія;

- Румунія;

- Словаччина;

- Угорщина;

- Франція;

- Хорватія;

- Чехія;

- Швеція.



Мультипредметний тест за кордоном буде ідентичним тому, який складатимуть в Україні.



Також не відрізнятимуться і умови: екзаменаційні центри будуть обладнані комп'ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги.



"Наразі підтверджено домовленості з багатьма європейськими партнерами, а отже, українці, які вимушено покинули свою Батьківщину через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти", – наголошують в МОН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спрощене ЗНО – національний мультипредметний тест – можна буде скласти у 23 країнах Європи.19 травня список країн затвердив наказом міністр освітиМіністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.Тестування заплановано в наступних країнах:- Австрія;- Бельгія;- Болгарія;- Велика Британія;- Данія;- Естонія;- Ірландія;- Іспанія;- Італія;- Латвія;- Литва;- Молдова;- Нідерланди;- Німеччина;- Польща;- Португалія;- Румунія;- Словаччина;- Угорщина;- Франція;- Хорватія;- Чехія;- Швеція.Мультипредметний тест за кордоном буде ідентичним тому, який складатимуть в Україні.Також не відрізнятимуться і умови: екзаменаційні центри будуть обладнані комп'ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги."Наразі підтверджено домовленості з багатьма європейськими партнерами, а отже, українці, які вимушено покинули свою Батьківщину через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти", – наголошують в МОН.

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