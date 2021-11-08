COVID-19: які обмеження скасували під час війни





У Міністерстві охорони здоров'я



Як змінились карантинні норми:



- скасовані рівні епідбезпеки в областях;

- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;

- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;

- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;

- для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.



Водночас у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.



"Лікарні та медичні установи, які знаходяться на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв'язку із загрозою ракетних ударів.



Разом із тим, медична система повинна надавати допомогу в подвійному чи потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених осіб", – каже головний санлікар Ігор Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після початку повномасштабної війни в Україні перестали діяти протиепідеміологічні норми, направлені для боротьби з COVID-19.У Міністерстві охорони здоров'я розповіли , як воєнний стан вплинув на карантинні заходи, які діяли в Україні з 2019 року.- скасовані рівні епідбезпеки в областях;- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;- для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.Водночас у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії."Лікарні та медичні установи, які знаходяться на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв'язку із загрозою ракетних ударів.Разом із тим, медична система повинна надавати допомогу в подвійному чи потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених осіб", – каже головний санлікар

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