COVID-19: які обмеження скасували під час війни
Сьогодні, 18:04
Після початку повномасштабної війни в Україні перестали діяти протиепідеміологічні норми, направлені для боротьби з COVID-19.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як воєнний стан вплинув на карантинні заходи, які діяли в Україні з 2019 року.
Як змінились карантинні норми:
- скасовані рівні епідбезпеки в областях;
- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;
- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;
- для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.
Водночас у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.
"Лікарні та медичні установи, які знаходяться на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв'язку із загрозою ракетних ударів.
Разом із тим, медична система повинна надавати допомогу в подвійному чи потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених осіб", – каже головний санлікар Ігор Кузін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як воєнний стан вплинув на карантинні заходи, які діяли в Україні з 2019 року.
Як змінились карантинні норми:
- скасовані рівні епідбезпеки в областях;
- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;
- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;
- для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.
Водночас у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.
"Лікарні та медичні установи, які знаходяться на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв'язку із загрозою ракетних ударів.
Разом із тим, медична система повинна надавати допомогу в подвійному чи потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених осіб", – каже головний санлікар Ігор Кузін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
вірус злякався і втік
Вибір редактора
Останні новини
У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо жителів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:31
COVID-19: які обмеження скасували під час війни
Сьогодні, 18:04
В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО
Сьогодні, 17:24
Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень
Сьогодні, 17:18
Медіа