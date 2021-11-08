COVID-19: які обмеження скасували під час війни

COVID-19: які обмеження скасували під час війни
Після початку повномасштабної війни в Україні перестали діяти протиепідеміологічні норми, направлені для боротьби з COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як воєнний стан вплинув на карантинні заходи, які діяли в Україні з 2019 року.

Як змінились карантинні норми:

- скасовані рівні епідбезпеки в областях;
- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;
- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19;
- для поїздки між регіонами України не потрібні COVID-документи.

Водночас у МОЗ просять не створювати додаткове навантаження для лікарів, які часто перевантажені через військові дії.

"Лікарні та медичні установи, які знаходяться на відносно спокійній території, все одно перебувають у постійній небезпеці у зв'язку із загрозою ракетних ударів.

Разом із тим, медична система повинна надавати допомогу в подвійному чи потрійному обсязі через постійне збільшення кількості поранених осіб", – каже головний санлікар Ігор Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: коронавірус, обмеження, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
вірус злякався і втік
Відповісти
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо жителів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:31
COVID-19: які обмеження скасували під час війни
Сьогодні, 18:04
Від рук російського окупанта на Житомирщині загинув волинянин Андрій Войтюк
Сьогодні, 17:40
В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО
Сьогодні, 17:24
Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
Коронавірус нікуди не зник, але волиняни вакцинуватися не поспішають. ВІДЕО Коронавірус нікуди не зник, але волиняни вакцинуватися не поспішають. ВІДЕО
17 березень, 09:18
Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження
01 лютий, 13:59
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ «Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
08 листопад, 2021, 13:09
Волинь відповідає помаранчевій зоні: чи посилять карантин в Луцьку Волинь відповідає помаранчевій зоні: чи посилять карантин в Луцьку
11 жовтень, 2021, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо жителів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:31
 0
COVID-19: які обмеження скасували під час війни
Сьогодні, 18:04
 0
Від рук російського окупанта на Житомирщині загинув волинянин Андрій Войтюк
Сьогодні, 17:40
 0
В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО
Сьогодні, 17:24
 0
Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8