Від рук російського окупанта на Житомирщині загинув волинянин Андрій Войтюк

Від рук російського окупанта на Житомирщині загинув волинянин Андрій Войтюк
На війні із Росією Загинув житель с. Рокині Луцької міської територіальної громади Войтюк Андрій Вячеславович.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

45-річний волинянин призваний на військову службу по мобілізації 24 лютого 2022 року.

Рядовий Войтюк Андрій Вячеславович загинув 7 березня 2022 року в Житомирській області захищаючи незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.

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Теги: Житомирщина, загинув військовий, Андрій Войтюк
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