Від рук російського окупанта на Житомирщині загинув волинянин Андрій Войтюк

Войтюк Андрій Вячеславович.



Про це Ігор Поліщук.



45-річний волинянин призваний на військову службу по мобілізації 24 лютого 2022 року.



Рядовий Войтюк Андрій Вячеславович загинув 7 березня 2022 року в Житомирській області захищаючи незалежність України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.



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