Від рук російського окупанта на Житомирщині загинув волинянин Андрій Войтюк
Сьогодні, 17:40
На війні із Росією Загинув житель с. Рокині Луцької міської територіальної громади Войтюк Андрій Вячеславович.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
45-річний волинянин призваний на військову службу по мобілізації 24 лютого 2022 року.
Рядовий Войтюк Андрій Вячеславович загинув 7 березня 2022 року в Житомирській області захищаючи незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
45-річний волинянин призваний на військову службу по мобілізації 24 лютого 2022 року.
Рядовий Войтюк Андрій Вячеславович загинув 7 березня 2022 року в Житомирській області захищаючи незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
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