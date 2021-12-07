Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень

Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень
НА МАПП "Ягодин" вилучили 396 упаковок захисних масок для обличчя та майже 2 тисячі медичних захисних окулярів.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

Цей товар загальною вартістю понад 116 тисяч гривень належав водію транспортного засобу. На замовлення львівського підприємства він легально перевозив з польського Хелма партії взуття та виробів з текстилю. Однак про додатково докладені ним вироби медичного призначення у поданих товаросупровідних документах не йшлося.

За статтею 483 Митного кодексу України подання недостовірних відомостей про товар тягне за собою його конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості предмета правопорушення. Матеріали справи передадуть до суду.

"Якщо ці медичні маски та окуляри потрібні воєнізованим формуванням - звертайтесь! Передамо, відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", - зазначають на Волинській митниці.

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Теги: Волинська митниця, товар, медичні маски
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