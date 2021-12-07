Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень

НА МАПП "Ягодин" вилучили 396 упаковок захисних масок для обличчя та майже 2 тисячі медичних захисних окулярів.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Цей товар загальною вартістю понад 116 тисяч гривень належав водію транспортного засобу. На замовлення львівського підприємства він легально перевозив з польського Хелма партії взуття та виробів з текстилю. Однак про додатково докладені ним вироби медичного призначення у поданих товаросупровідних документах не йшлося.За статтею 483 Митного кодексу України подання недостовірних відомостей про товар тягне за собою його конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості предмета правопорушення. Матеріали справи передадуть до суду."Якщо ці медичні маски та окуляри потрібні воєнізованим формуванням - звертайтесь! Передамо, відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", - зазначають на Волинській митниці.