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На війні героїчно загинув ківерчанин Василь Ференці

На війні героїчно загинув ківерчанин Василь Ференці
Сумна звістка з фронту надійшла у Ківерцівську територіальну громаду. Загинув військовий ківерчанин Василь Ференці.

Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.

Воїн загинув 20 травня 2022 року в героїчному бою із російськими загарбниками на Сході України.

У Василя залишились маленький син, дружина, мама, брат та молодша сестричка.

Про церемонію прощання з Героєм та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого Героя!

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Теги: Ківерці, загинув військовий, Василь Ференці
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