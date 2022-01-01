На війні героїчно загинув ківерчанин Василь Ференці

Василь Ференці.



Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.



Воїн загинув 20 травня 2022 року в героїчному бою із російськими загарбниками на Сході України.



У Василя залишились маленький син, дружина, мама, брат та молодша сестричка.



Про церемонію прощання з Героєм та чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого Героя!

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