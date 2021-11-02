Волинь втратила у війні із Росією ще одного захисника Назара Пасічника

Волинь втратила у війні із Росією ще одного захисника Назара Пасічника
На війні із Росією загинув військовий, житель Городищенсьокї громади Назар Пасічник.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади.

Назар Пасічник, 1996 року народження, - уродженець села Несвіч Луцького району.

Про дату зустрічі тіла загиблого старшого лейтенанта в громаді повідомлять згодом. У громаді оголосили триденну жалобу.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.

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Теги: загинув військовий, Назар Пасічник
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