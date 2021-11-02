Волинь втратила у війні із Росією ще одного захисника Назара Пасічника
Сьогодні, 16:29
На війні із Росією загинув військовий, житель Городищенсьокї громади Назар Пасічник.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади.
Назар Пасічник, 1996 року народження, - уродженець села Несвіч Луцького району.
Про дату зустрічі тіла загиблого старшого лейтенанта в громаді повідомлять згодом. У громаді оголосили триденну жалобу.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади.
Назар Пасічник, 1996 року народження, - уродженець села Несвіч Луцького району.
Про дату зустрічі тіла загиблого старшого лейтенанта в громаді повідомлять згодом. У громаді оголосили триденну жалобу.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
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