Волинь втратила у війні із Росією ще одного захисника Назара Пасічника

Назар Пасічник.



Про це повідомили на



Назар Пасічник, 1996 року народження, - уродженець села Несвіч Луцького району.



Про дату зустрічі тіла загиблого старшого лейтенанта в громаді повідомлять згодом. У громаді оголосили триденну жалобу.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув військовий, житель Городищенсьокї громадиПро це повідомили на фейсбук-сторінці громади.Назар Пасічник, 1996 року народження, - уродженець села Несвіч Луцького району.Про дату зустрічі тіла загиблого старшого лейтенанта в громаді повідомлять згодом. У громаді оголосили триденну жалобу.

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