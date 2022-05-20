Росіяни готові запустити 16 ракет «Калібр» з Чорного моря
Сьогодні, 15:46
Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, пише Українська правда.
"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр".
Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство й порти України", - йдеться в повідомленні.
Ворожі судна здійснюють розвідку і вогневі підтриму для окупаційних підрозділів на суходолі.
Окрім того, війська рф ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією в глибину оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
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Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, пише Українська правда.
"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр".
Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство й порти України", - йдеться в повідомленні.
Ворожі судна здійснюють розвідку і вогневі підтриму для окупаційних підрозділів на суходолі.
Окрім того, війська рф ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією в глибину оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
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