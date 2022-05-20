Росіяни готові запустити 16 ракет «Калібр» з Чорного моря





Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, пише



"У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр".

Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство й порти України", - йдеться в повідомленні.



Ворожі судна здійснюють розвідку і вогневі підтриму для окупаційних підрозділів на суходолі.



Окрім того, війська рф ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією в глибину оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".Про це повідомив речник Міністерства оборони, пише Українська правда "У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу "Калібр".Також угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує ізолювати цивільне судноплавство й порти України", - йдеться в повідомленні.Ворожі судна здійснюють розвідку і вогневі підтриму для окупаційних підрозділів на суходолі.Окрім того, війська рф ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією в глибину оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

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