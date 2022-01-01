Ринок праці на Волині: скільки переселенців шукають роботу





Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" на Роман Романюк.



З 24 лютого до обласного центру зайнятості у пошуках роботи звернулися 1 200 переселенців. Реальна кількість людей з інших регіонів, які шукають роботу на Волині, – більша, — говорить Роман Романюк. Нині на обліку в центрі зайнятості офіційно є 800 переселенців.



"Для роботодавців, які беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб, працює державна програма компенсації грошей, — говорить Роман Романюк.



Зокрема, впродовж двох місяців, роботодавцю компенсують 6 500 гривень за працевлаштування людини з іншого регіону.



"Уже 74-м підприємцям на Волині, які взяли на роботу 100 переселенців, виплатили такі компенсації", — каже директор обласного центру зайнятості.



З його слів, найбільші проблеми, які виникали у переселенців при отриманні статусу безробітного – не розірвані попередні трудові відносини. Роман Романюк каже: нині це питання врегулювали на законодавчому рівні. Внутрішньо переміщені особи можуть написати заяву на звільнення у відділеннях центрів зайнятості, їй не потрібно їхати на окуповані території, або ж території, де тривають активні бойові дії та шукати роботодавця для того, щоб звільнитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 20 травня в обласному центрі зайнятості є 800 вакансій. На обліку з безробіття перебуває вісім тисяч людей.Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" на Суспільне. Волинь розповів директор обласного центру зайнятостіЗ 24 лютого до обласного центру зайнятості у пошуках роботи звернулися 1 200 переселенців. Реальна кількість людей з інших регіонів, які шукають роботу на Волині, – більша, — говорить Роман Романюк. Нині на обліку в центрі зайнятості офіційно є 800 переселенців."Для роботодавців, які беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб, працює державна програма компенсації грошей, — говорить Роман Романюк.Зокрема, впродовж двох місяців, роботодавцю компенсують 6 500 гривень за працевлаштування людини з іншого регіону."Уже 74-м підприємцям на Волині, які взяли на роботу 100 переселенців, виплатили такі компенсації", — каже директор обласного центру зайнятості.З його слів, найбільші проблеми, які виникали у переселенців при отриманні статусу безробітного – не розірвані попередні трудові відносини. Роман Романюк каже: нині це питання врегулювали на законодавчому рівні. Внутрішньо переміщені особи можуть написати заяву на звільнення у відділеннях центрів зайнятості, їй не потрібно їхати на окуповані території, або ж території, де тривають активні бойові дії та шукати роботодавця для того, щоб звільнитися.

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