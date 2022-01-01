Росіяни обстріляли школу, де ховалися люди: є загиблі
Сьогодні, 14:42
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вранці російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку. Там від ворожих атак переховувалися люди.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
Очільник області додав, що від обстрілів окупантів на місці вже загинули щонайменше три людини.
"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей", – сказав Гайдай.
За його словами, поліція Луганщини зараз намагається перевезти людей до іншого укриття. Також Гайдай закликає людей, які не евакуювались та вирішили залишатись в області, постійно перебувати в укриттях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
Очільник області додав, що від обстрілів окупантів на місці вже загинули щонайменше три людини.
"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей", – сказав Гайдай.
За його словами, поліція Луганщини зараз намагається перевезти людей до іншого укриття. Також Гайдай закликає людей, які не евакуювались та вирішили залишатись в області, постійно перебувати в укриттях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ринок праці на Волині: скільки переселенців шукають роботу
Сьогодні, 15:34
Серед російських окупантів повно наркоманів, – СБУ
Сьогодні, 14:51
Росіяни обстріляли школу, де ховалися люди: є загиблі
Сьогодні, 14:42
За незалежність України загинув герой з Волині Сергій Панчишин
Сьогодні, 14:30
Обстріли Житомирщини: пошкоджені 100 будинків, є поранені
Сьогодні, 14:18
Медіа