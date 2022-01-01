Росіяни обстріляли школу, де ховалися люди: є загиблі

Сергій Гайдай повідомив, що вранці російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку. Там від ворожих атак переховувалися люди.



Про це він написав на своєму



Очільник області додав, що від обстрілів окупантів на місці вже загинули щонайменше три людини.



"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей", – сказав Гайдай.



За його словами, поліція Луганщини зараз намагається перевезти людей до іншого укриття. Також Гайдай закликає людей, які не евакуювались та вирішили залишатись в області, постійно перебувати в укриттях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луганської ОВАповідомив, що вранці російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку. Там від ворожих атак переховувалися люди.Про це він написав на своєму телеграм-каналі. Очільник області додав, що від обстрілів окупантів на місці вже загинули щонайменше три людини."Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей", – сказав Гайдай.За його словами, поліція Луганщини зараз намагається перевезти людей до іншого укриття. Також Гайдай закликає людей, які не евакуювались та вирішили залишатись в області, постійно перебувати в укриттях.

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