Росіяни обстріляли школу, де ховалися люди: є загиблі

Росіяни обстріляли школу, де ховалися люди: є загиблі
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вранці російські загарбники обстріляли школу в Сєвєродонецьку. Там від ворожих атак переховувалися люди.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Очільник області додав, що від обстрілів окупантів на місці вже загинули щонайменше три людини.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей", – сказав Гайдай.

За його словами, поліція Луганщини зараз намагається перевезти людей до іншого укриття. Також Гайдай закликає людей, які не евакуювались та вирішили залишатись в області, постійно перебувати в укриттях.
Росіяни обстріляли школу, де ховалися люди: є загиблі

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