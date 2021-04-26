Через борги споживачів Луцьк може залишитися без гарячої води





Про це інформують у ДКП «



Усвідомлюючи необхідність «затягнути паски», підприємство робить можливе задля економії енергоносіїв. Зокрема підприємство впродовж кількох місяців вкладалося в ліміти природного газу, що дозволило спершу робити знижки для бізнесу, а згодом переглянути у бік зменшення тарифи для «Інших споживачів», «Бюджетних установ» та «Релігійних організацій».



Втім, від початку року юридичні особи категорії «інші споживачі» заборгували приблизно 4,6 млн грн. У свою чергу населення від початку року заборгувало за послугу з постачання теплової енергії та гарячої води більше 36 млн грн (зокрема, в лютому фізичні споживачі не доплатили 5,7 млн грн, а в березні – 9,9 млн грн).



Як наслідок – накопичуються борги за постачання природного газу, які становлять близько 30 млн грн. Крім того, утворилась заборгованість за інші енергоносії, без яких виробництво теплової енергії неможливе. Через цю заборгованість існує реальна загроза припинення постачання гарячої води, запевняють у підприємстві.



Окрім оплати енергоносіїв наразі надзвичайно важливою є підготовка до початку опалювального сезону 2022-2023. В рамках підготовки ДКП «Луцьктепло» заплановано заміну теплових мереж, реконструкцію та ремонт котельного обладнання, оснащення більше 100 житлових будинків індивідуальними тепловими пунктами та засобами комерційного обліку теплової енергії. Безаварійне та стабільне проходження наступного опалювального сезону багато в чому залежить від якісної підготовки, яка безпосередньо залежить від сплати за спожиті комунальні послуги.



«В свою чергу підприємство, відстоюючи свої порушені права, посилило претензійно-позовну роботу з боржниками та закликає споживачів здійснювати повну оплату за спожиті послуги, звертатися за реструктуризацією заборгованості та оплачувати борги попередніх періодів, щоб не доводити справу до суду», - кажуть у ДКП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну підприємство не отримує повної оплати за спожиті комунальні послуги. Якщо на початку березня ДКП «Луцьктепло» зверталося до споживачів з проханням про сплату за послуги за змогою, то на даний час від вчасної та повної оплати за спожиті послуги залежить функціонування підприємства та подальше надання послуги з постачання гарячої води.Про це інформують у ДКП « Луцьктепло ».Усвідомлюючи необхідність «затягнути паски», підприємство робить можливе задля економії енергоносіїв. Зокрема підприємство впродовж кількох місяців вкладалося в ліміти природного газу, що дозволило спершу робити знижки для бізнесу, а згодом переглянути у бік зменшення тарифи для «Інших споживачів», «Бюджетних установ» та «Релігійних організацій».Втім, від початку року юридичні особи категорії «інші споживачі» заборгували приблизно 4,6 млн грн. У свою чергу населення від початку року заборгувало за послугу з постачання теплової енергії та гарячої води більше 36 млн грн (зокрема, в лютому фізичні споживачі не доплатили 5,7 млн грн, а в березні – 9,9 млн грн).Як наслідок – накопичуються борги за постачання природного газу, які становлять близько 30 млн грн. Крім того, утворилась заборгованість за інші енергоносії, без яких виробництво теплової енергії неможливе. Через цю заборгованість існує реальна загроза припинення постачання гарячої води, запевняють у підприємстві.Окрім оплати енергоносіїв наразі надзвичайно важливою є підготовка до початку опалювального сезону 2022-2023. В рамках підготовки ДКП «Луцьктепло» заплановано заміну теплових мереж, реконструкцію та ремонт котельного обладнання, оснащення більше 100 житлових будинків індивідуальними тепловими пунктами та засобами комерційного обліку теплової енергії. Безаварійне та стабільне проходження наступного опалювального сезону багато в чому залежить від якісної підготовки, яка безпосередньо залежить від сплати за спожиті комунальні послуги.«В свою чергу підприємство, відстоюючи свої порушені права, посилило претензійно-позовну роботу з боржниками та закликає споживачів здійснювати повну оплату за спожиті послуги, звертатися за реструктуризацією заборгованості та оплачувати борги попередніх періодів, щоб не доводити справу до суду», - кажуть у ДКП.

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