Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області
Завтра, 21 травня, на Волині очікується хмарніст, вночі невеликий дощ,
вдень дощ, місцями значний дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 22°С. Можлива гроза.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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