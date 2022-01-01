Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Завтра, 21 травня, на Волині очікується хмарніст, вночі невеликий дощ,
вдень дощ, місцями значний дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 22°С. Можлива гроза.
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вдень дощ, місцями значний дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 22°С. Можлива гроза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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