G7 виділяє майже 20 мільярдів доларів допомоги Україні





Мовиться про майже 20 мільярдів доларів фінансової допомоги, які отримає Україна, пише



Відповідне рішення міністри фінансів і керівники центральних банків G7 ухвалили під час зустрічі у німецькому Петерсберзі, яка відбулася 18 – 20 травня.



"Ми домовилися про конкретні дії для поглиблення багатостороннього економічного співробітництва та підкреслили нашу відданість спільній відповіді на загарбницьку війну Росії проти України та нашій непохитній підтримці України", – мовиться у спільному комюніке G7.



За підсумками зустрічі країни-члени G7 погодили надання Україні 19,8 мільярда доларів для підтримки державних фінансів. Крім того, міністри привітали поточну роботу в G7 та міжнародних фінансових установах щодо подальшого фінансування України, зокрема, пропозицію Європейської комісії щодо додаткової макрофінансової допомоги в розмірі до 9 мільярдів євро.



Додаткова запланована підтримка українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію становить 3,4 мільярда доларів.



"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни та надалі і готові робити більше, якщо буде потрібно. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб захистити її макроекономічну стабільність перед лицем викликів, породжених загарбницькою війною Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту", – наголосили міністри.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни групи G7 вчергове висловили підтримку Україні у її протистоянні російській агресії. Свою позицію вони підкріпили конкретним кроком – наданням нашій країні фінансової допомоги.Мовиться про майже 20 мільярдів доларів фінансової допомоги, які отримає Україна, пише 24 канал. Відповідне рішення міністри фінансів і керівники центральних банків G7 ухвалили під час зустрічі у німецькому Петерсберзі, яка відбулася 18 – 20 травня."Ми домовилися про конкретні дії для поглиблення багатостороннього економічного співробітництва та підкреслили нашу відданість спільній відповіді на загарбницьку війну Росії проти України та нашій непохитній підтримці України", – мовиться у спільному комюніке G7.За підсумками зустрічі країни-члени G7 погодили надання Україні 19,8 мільярда доларів для підтримки державних фінансів. Крім того, міністри привітали поточну роботу в G7 та міжнародних фінансових установах щодо подальшого фінансування України, зокрема, пропозицію Європейської комісії щодо додаткової макрофінансової допомоги в розмірі до 9 мільярдів євро.Додаткова запланована підтримка українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію становить 3,4 мільярда доларів."Ми продовжуватимемо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни та надалі і готові робити більше, якщо буде потрібно. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб захистити її макроекономічну стабільність перед лицем викликів, породжених загарбницькою війною Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту", – наголосили міністри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію