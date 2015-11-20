 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

G7 виділяє майже 20 мільярдів доларів допомоги Україні

G7 виділяє майже 20 мільярдів доларів допомоги Україні
Країни групи G7 вчергове висловили підтримку Україні у її протистоянні російській агресії. Свою позицію вони підкріпили конкретним кроком – наданням нашій країні фінансової допомоги.

Мовиться про майже 20 мільярдів доларів фінансової допомоги, які отримає Україна, пише 24 канал.

Відповідне рішення міністри фінансів і керівники центральних банків G7 ухвалили під час зустрічі у німецькому Петерсберзі, яка відбулася 18 – 20 травня.

"Ми домовилися про конкретні дії для поглиблення багатостороннього економічного співробітництва та підкреслили нашу відданість спільній відповіді на загарбницьку війну Росії проти України та нашій непохитній підтримці України", – мовиться у спільному комюніке G7.

За підсумками зустрічі країни-члени G7 погодили надання Україні 19,8 мільярда доларів для підтримки державних фінансів. Крім того, міністри привітали поточну роботу в G7 та міжнародних фінансових установах щодо подальшого фінансування України, зокрема, пропозицію Європейської комісії щодо додаткової макрофінансової допомоги в розмірі до 9 мільярдів євро.

Додаткова запланована підтримка українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію становить 3,4 мільярда доларів.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни та надалі і готові робити більше, якщо буде потрібно. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб захистити її макроекономічну стабільність перед лицем викликів, породжених загарбницькою війною Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту", – наголосили міністри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: G7, гроші, Україна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо жителів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:31
На війні героїчно загинув ківерчанин Василь Ференці
Сьогодні, 16:58
Росіяни вивозять з Маріуполя чоловіків для поповнення армії, – радник мера
Сьогодні, 16:40
Росіяни готові запустити 16 ракет «Калібр» з Чорного моря
Сьогодні, 15:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очільник УАФ Павелко побував на Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:27
G7 виділяє майже 20 мільярдів доларів допомоги Україні
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Через борги споживачів Луцьк може залишитися без гарячої води
Сьогодні, 19:15
У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо жителів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:31
Схожі новини
Як отримати безкоштовну допомогу юристів Як отримати безкоштовну допомогу юристів
20 листопад, 2015, 02:23
Не лише для переселенців: уряд розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші Не лише для переселенців: уряд розширив перелік громадян, які зможуть отримати гроші
18 травень, 07:18
Україна отримала майже всі гаубиці М777 від США Україна отримала майже всі гаубиці М777 від США
11 травень, 00:12
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
10 травень, 03:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Очільник УАФ Павелко побував на Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:27
 0
G7 виділяє майже 20 мільярдів доларів допомоги Україні
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 21 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Через борги споживачів Луцьк може залишитися без гарячої води
Сьогодні, 19:15
 0
У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо жителів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:31
 0
Медіа
відео
1/8