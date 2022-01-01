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Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни, – СБУ

Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни, – СБУ
Найвигадливіші з окупантів відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

«Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: «Пойди, заявление подай в ЗАГС». Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: «Ни*уя, не вариант». Такие вот дела…» – розповідає окупант своєму знайомому.

За його словами, через значну кількість відказників в армії рашистів значно посилили контроль. Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

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Теги: Росія, Україна, війна
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