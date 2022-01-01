У боях за вільну Україну загинув волинянин Роман Доскуч
Сьогодні, 09:54
У російсько-українській війні загинув Роман Доскуч із Затурцівської громади.
Про це повідомили на сторінці громади.
"Затурцівська громада схиляє голови в глибокій скорботі за воїном-захисником Доскучом Романом Ігоровичем! Приносимо співчуття сім’ї, батькам та рідним, низький уклін Вам! У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час зустрічі Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це повідомили на сторінці громади.
"Затурцівська громада схиляє голови в глибокій скорботі за воїном-захисником Доскучом Романом Ігоровичем! Приносимо співчуття сім’ї, батькам та рідним, низький уклін Вам! У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час зустрічі Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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