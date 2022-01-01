У боях за вільну Україну загинув волинянин Роман Доскуч

Роман Доскуч із Затурцівської громади.



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"Затурцівська громада схиляє голови в глибокій скорботі за воїном-захисником Доскучом Романом Ігоровичем! Приносимо співчуття сім’ї, батькам та рідним, низький уклін Вам! У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що час зустрічі Героя повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російсько-українській війні загинувіз Затурцівської громади.Про це повідомили на сторінці громади."Затурцівська громада схиляє голови в глибокій скорботі за воїном-захисником Доскучом Романом Ігоровичем! Приносимо співчуття сім’ї, батькам та рідним, низький уклін Вам! У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що час зустрічі Героя повідомлять додатково.

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