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У боях за вільну Україну загинув волинянин Роман Доскуч

У боях за вільну Україну загинув волинянин Роман Доскуч
У російсько-українській війні загинув Роман Доскуч із Затурцівської громади.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Затурцівська громада схиляє голови в глибокій скорботі за воїном-захисником Доскучом Романом Ігоровичем! Приносимо співчуття сім’ї, батькам та рідним, низький уклін Вам! У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час зустрічі Героя повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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