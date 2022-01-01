На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Гаражджук
Сьогодні, 09:28
Від рук окупанта обірвалося життя жителя села Вишнів Підгайцівської громади Гаражджука Петра Васильовича 1972 року народження.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"Вірний військовій присязі Герой загинув під час виконання бойового завдання заради цілісності України на Луганському напрямку. Родина втратила справжнього господаря, хорошого сім'янина, люблячого чоловіка, батька та дідуся...", - йдеться в повідомленні.
У Підгайцівській громаді 7 та 8 червня оголошені днями жалоби за загиблим у війні з російським агресором.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"Вірний військовій присязі Герой загинув під час виконання бойового завдання заради цілісності України на Луганському напрямку. Родина втратила справжнього господаря, хорошого сім'янина, люблячого чоловіка, батька та дідуся...", - йдеться в повідомленні.
У Підгайцівській громаді 7 та 8 червня оголошені днями жалоби за загиблим у війні з російським агресором.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Гаражджук
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