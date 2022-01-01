На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Гаражджук

Гаражджука Петра Васильовича 1972 року народження.



Про це



"Вірний військовій присязі Герой загинув під час виконання бойового завдання заради цілісності України на Луганському напрямку. Родина втратила справжнього господаря, хорошого сім'янина, люблячого чоловіка, батька та дідуся...", - йдеться в повідомленні.



У Підгайцівській громаді 7 та 8 червня оголошені днями жалоби за загиблим у війні з російським агресором.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від рук окупанта обірвалося життя жителя села Вишнів Підгайцівської громади1972 року народження.Про це повідомили у Підгайцівській громаді."Вірний військовій присязі Герой загинув під час виконання бойового завдання заради цілісності України на Луганському напрямку. Родина втратила справжнього господаря, хорошого сім'янина, люблячого чоловіка, батька та дідуся...", - йдеться в повідомленні.У Підгайцівській громаді 7 та 8 червня оголошені днями жалоби за загиблим у війні з російським агресором.

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