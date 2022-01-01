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На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Гаражджук

На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Гаражджук
Від рук окупанта обірвалося життя жителя села Вишнів Підгайцівської громади Гаражджука Петра Васильовича 1972 року народження.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

"Вірний військовій присязі Герой загинув під час виконання бойового завдання заради цілісності України на Луганському напрямку. Родина втратила справжнього господаря, хорошого сім'янина, люблячого чоловіка, батька та дідуся...", - йдеться в повідомленні.

У Підгайцівській громаді 7 та 8 червня оголошені днями жалоби за загиблим у війні з російським агресором.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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