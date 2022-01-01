Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині зник 69-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 10:39
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Аршуліка Олександра Івановича, 01.11.1952 року народження, жителя села Грузятин Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 4 червня пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся, мобільного телефону та документів він при собі не має.
Прикмети: зріст – близько 160 см, волосся чорне коротко стрижене, може бути легка небритість, мовчазний.
Одягнений у кепку чорного кольору, кофту синього кольору з візерунком зеленого кольору, темно-зелений жакет, темно-сірі штани, зелені резинові чоботи.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: +380968115965, +380509786838 або 102", - наголошують в поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 4 червня пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся, мобільного телефону та документів він при собі не має.
Прикмети: зріст – близько 160 см, волосся чорне коротко стрижене, може бути легка небритість, мовчазний.
Одягнений у кепку чорного кольору, кофту синього кольору з візерунком зеленого кольору, темно-зелений жакет, темно-сірі штани, зелені резинові чоботи.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: +380968115965, +380509786838 або 102", - наголошують в поліції.
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