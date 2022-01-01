Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині зник 69-річний чоловік. ФОТО

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження, 01.11.1952 року народження, жителя села Грузятин Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік 4 червня пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся, мобільного телефону та документів він при собі не має.зріст – близько 160 см, волосся чорне коротко стрижене, може бути легка небритість, мовчазний.Одягнений у кепку чорного кольору, кофту синього кольору з візерунком зеленого кольору, темно-зелений жакет, темно-сірі штани, зелені резинові чоботи."Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: +380968115965, +380509786838 або 102", - наголошують в поліції.