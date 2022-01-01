У Білорусі розпочалися тренування на випадок війни

У Білорусі розпочалися тренування на випадок війни
У Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. Мета тренувань - перехід із мирного на воєнний час.

Про це повідомляють у Міноборони Білорусі, передає БЕЛТА.

У Міноборони уточнюють, що заняття з бойової готовності "організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".

Згідно з повідомленням, у тренуваннях беруть участь усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання "з організованого виконання заходів щодо переведення з мирного на воєнний час".

У Міноборони запевняють, що ці навчання нібито планові.

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Теги: Білорусь, тренування, війна
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