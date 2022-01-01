У Білорусі розпочалися тренування на випадок війни
Сьогодні, 12:54
У Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. Мета тренувань - перехід із мирного на воєнний час.
Про це повідомляють у Міноборони Білорусі, передає БЕЛТА.
У Міноборони уточнюють, що заняття з бойової готовності "організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".
Згідно з повідомленням, у тренуваннях беруть участь усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання "з організованого виконання заходів щодо переведення з мирного на воєнний час".
У Міноборони запевняють, що ці навчання нібито планові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Міноборони Білорусі, передає БЕЛТА.
У Міноборони уточнюють, що заняття з бойової готовності "організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".
Згідно з повідомленням, у тренуваннях беруть участь усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання "з організованого виконання заходів щодо переведення з мирного на воєнний час".
У Міноборони запевняють, що ці навчання нібито планові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Білорусі розпочалися тренування на випадок війни
Сьогодні, 12:54
«Більшість самі відмовляються і намагаються втекти через кордон в Росію», – перехоплена розмова окупантів
Сьогодні, 12:48
25-річна лучанка у дворі будинку викрала дитячий візочок
Сьогодні, 12:27
Медіа