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В Україні оновлять шкільну програму з кількох предметів

В Україні оновлять шкільну програму з кількох предметів
Міністерство освіти і науки готує зміни до шкільних навчальних програм з таких предметів, як захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 червня, пише Українська правда.

За його словами, до середини червня група спеціалістів має подати МОН пропозиції змін щодо шкільної програми з кількох предметів.

"Відповідно до наказу МОН, зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами", – резюмував Вітренко.

Передусім, планують змінити навчальну програму з предмета "Захист Вітчизни": зосередити увагу школярів на практичному боці питання. Зокрема, окремим блоком хочуть додати вивчення мінної безпеки.

"Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти усвідомлювали, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку", – пояснив заступник глави МОН.

Крім того, змін також зазнають навчальні програми із зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії. Зокрема, із програми зарубіжної літератури мають намір виключити роман російського письменника Льва Толстого "Війна и мир".

"Такого в Україні вивчати не будуть. Усе, що виспівує орківські війська, зникне з програми зарубіжної літератури", – наголосив Вітренко.

Що стосується Історії України та всесвітньої історії, то МОН планує змінити вимоги щодо методології викладання цих предметів.

"Історія України та всесвітня історія – ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії (України) та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським міром" на основі історичної правди", – розповів Вітренко.

За його словами, відомство також опрацьовує питання видання нових підручників.

Крім того, заступник глави МОН повідомив, що наразі тривають дискусії щодо того, чи варто залишати у програмі зарубіжної літератури когось із російських письменників. При цьому заявив, що програму з цього предмету оновлять.

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Теги: Росія, Україна, війна, шкільна програма
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