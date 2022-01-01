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Львівські десантники знищили до півсотні псковських окупантів: бій тривав 14 годин

Львівські десантники знищили до півсотні псковських окупантів: бій тривав 14 годин
Львівські десантники знищили броньовану техніку та до півсотні псковських десантників-окупантів.

Про це повідомили у пресцентрі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Підрозділи 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, продовжують успішно знищувати особовий склад та техніку російських окупантів.

Так, нещодавно на Донеччині, під час спроби загарбників перерізати стратегічно важливу трасу, воїнами-десантниками було зірвано їх плани. Цей бій, розпочався, коли до українських позицій непомітно намагалась підібратись ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші хлопці вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусили їх відступити.

Але, окупанти, не вгамувались, згодом підсилені бронетехнікою вони пішли в атаку. От тут Львівські десантники влаштували їм “теплу зустріч”. Спочатку українські воїни, влучним пострілом з гранатомету “NLAW” спалили вщент російську бойову машину десанту та взялися до знищення противника.

Мужність та героїзм проявили наші воїни в ході запеклого бою, який тривав майже 14 годин. Наразі, старший лейтенант Олександр Ч. та старший солдат Олег Д, які отримавши осколкові поранення, відмовились від евакуації продовжуючи вести вогонь, поки ворог не відступив.

Скоординованими діями артилерійських підрозділів 80 бригади, навздогін відступаючому противнику було нанесено ще й масований удар.

Російський підрозділ, який входить до складу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (м.Псков) в результаті зустрічі з Львівськими десантниками в той день недорахував декілька броньованих машин та до півсотні особового складу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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