Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати

Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати
На Волині шахрайка, яка ошукала пенсіонерку на 40 тисяч гривень, втрапила за ґрати на два роки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 38-річною жителькою Луганської області на Волині шахрайства (ч.2 ст. 190 КК України).

Доведено, що жінка із не встановленими наразі спільниками реалізовувала схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».

До потерпілої – 72-річної жительки Ковеля – 20 грудня 2021 року потелефонував нібито лікар, який повідомив прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.

Налякана пенсіонерка віддала усю наявну готівку – тисячу доларів США та 13 тисяч гривень – ошуканці, вважаючи, що таким чином рятує доньку.

Ошуканку затримали правоохоронці на наступний день після вчинення злочину.

Суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсіонерка, Волинь, ошукали, шахрайка, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти тримають в катівнях Херсонщини 600 людей
Сьогодні, 16:10
Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати
Сьогодні, 15:50
В Україні агент РФ створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ
Сьогодні, 15:39
Львівські десантники знищили до півсотні псковських окупантів: бій тривав 14 годин
Сьогодні, 15:20
В Україні оновлять шкільну програму з кількох предметів
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
На Волині за вирощування маку судили пенсіонерку На Волині за вирощування маку судили пенсіонерку
16 жовтень, 2021, 01:16
Судили шахрайку, яка ошукала волинян на понад 1,5 мільйона гривень Судили шахрайку, яка ошукала волинян на понад 1,5 мільйона гривень
28 травень, 2020, 10:51
Судили пенсіонерку, яка вирощувала на Волині коноплі для власної потреби Судили пенсіонерку, яка вирощувала на Волині коноплі для власної потреби
11 грудень, 2019, 14:54
На Волині судитимуть українця, який пішов воювати за Росію На Волині судитимуть українця, який пішов воювати за Росію
06 червень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти тримають в катівнях Херсонщини 600 людей
Сьогодні, 16:10
 0
Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати
Сьогодні, 15:50
 0
В Україні агент РФ створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ
Сьогодні, 15:39
 0
Львівські десантники знищили до півсотні псковських окупантів: бій тривав 14 годин
Сьогодні, 15:20
 0
В Україні оновлять шкільну програму з кількох предметів
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8