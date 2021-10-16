Шахрайку, яка виманила у пенсіонерки 40 тисяч, запроторили за ґрати
Сьогодні, 15:50
На Волині шахрайка, яка ошукала пенсіонерку на 40 тисяч гривень, втрапила за ґрати на два роки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 38-річною жителькою Луганської області на Волині шахрайства (ч.2 ст. 190 КК України).
Доведено, що жінка із не встановленими наразі спільниками реалізовувала схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».
До потерпілої – 72-річної жительки Ковеля – 20 грудня 2021 року потелефонував нібито лікар, який повідомив прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.
Налякана пенсіонерка віддала усю наявну готівку – тисячу доларів США та 13 тисяч гривень – ошуканці, вважаючи, що таким чином рятує доньку.
Ошуканку затримали правоохоронці на наступний день після вчинення злочину.
Суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 38-річною жителькою Луганської області на Волині шахрайства (ч.2 ст. 190 КК України).
Доведено, що жінка із не встановленими наразі спільниками реалізовувала схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».
До потерпілої – 72-річної жительки Ковеля – 20 грудня 2021 року потелефонував нібито лікар, який повідомив прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.
Налякана пенсіонерка віддала усю наявну готівку – тисячу доларів США та 13 тисяч гривень – ошуканці, вважаючи, що таким чином рятує доньку.
Ошуканку затримали правоохоронці на наступний день після вчинення злочину.
Суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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