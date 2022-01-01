Окупанти тримають в катівнях Херсонщини 600 людей
Сьогодні, 16:10
В окупованій Херсонські області російські загарбники тримають в катівнях близько 600 осіб, а також вивозять викрадених мешканців до анексованого Криму.
Про це повідомляє постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в Укрінформі.
"За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 людей, які перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, в катівнях", - каже Ташева.
За словами Ташевої, близько 300 осіб перебувають "у підвалах" в окупованому Херсоні, решта - в інших населених пунктах області. Людей утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, СІЗО, у ПТУ №17 міста Генічеськ.
Викрадених мешканців області окупанти утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.
Частину викрадених мешканців росіяни везуть до анексованого Криму. Там їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та в анексованому Севастополі. Серед заручників окупантів – активісти, журналісти, військовополонені.
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Про це повідомляє постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в Укрінформі.
"За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 людей, які перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, в катівнях", - каже Ташева.
За словами Ташевої, близько 300 осіб перебувають "у підвалах" в окупованому Херсоні, решта - в інших населених пунктах області. Людей утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, СІЗО, у ПТУ №17 міста Генічеськ.
Викрадених мешканців області окупанти утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.
Частину викрадених мешканців росіяни везуть до анексованого Криму. Там їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та в анексованому Севастополі. Серед заручників окупантів – активісти, журналісти, військовополонені.
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