Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО

Сергій Лівончук, замінив старі номерні знаки, які закінчувалися літерами ZA, на нові з літеросполукою YA.



Як розповів чоловік



Зі слів лучанина, старий номерний знак асоціювався у нього з ворогом, тому автономери вирішив перереєструвати.



"Буква – це прив’язка до того болючого, що відбувається у нашій державі, прив’язка до окупанта. Можливо, якби у нас все було добре і не було війни, ми б не акцентували на цьому увагу. Я думаю, що це не тільки в букві Z справа, є багато таких асоціацій, і це неприємно", – зазначив Сергій Лівончук.



Чоловік додає: приємно, що з новими автономерами люди менше звертатимуть увагу. "Я думаю багато зміниться у нашій державі, коли ми будемо з найменшого до найбільшого. Все, що нас пов’язує з війною, агресором, окупантом, треба позбавлятися", – каже автовласник.



Процедура отримання нових знаків з буквами YA не займає багато часу, – розповіла адміністраторка регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Оксана Кучер. Перед заміною автівку оглядає експерт, далі власник із документами йде до адміністратора отримувати нові номерні знаки,



"Робимо перевірку ТЗ по базі чи не має ніяких обтяжень, розшуку, і по перевірці Інтерполу. Людина перевіряє ці дані і віддає нам старий номерний знак, який здається на склад, зберігається там певний час, а потім всі номерні знаки знищуються", – говорить фахівчиня.



Усього послугою заміни номерного знаку на іншу комбінацію без використання суфіксів Z та V станом на 7 червня скористалися четверо волинян, – розповів керівник регіонального сервісного центру МВС на Волині Григорій Бахал. Номерні знаки з літеросполукою YA всі сервісні центри в області забезпечили наприкінці травня.



"Я думаю, що й далі люди будуть звертатися. Приблизна вартість перереєстрації ТЗ з номерів Z на YA – 700 гривень", – додав очільник сервісного центру.







З початку повномасштабної війни в Україні у територіальних сервісних центрах МВС Волині зареєстрували і перереєстрували, говорить Григорій Бахал, понад 18 тисяч транспортних засобів. Це майже вдвічі більше, ніж торік за аналогічний період



Додає: черги ще залишаються біля сервісних центрів, оскільки до них звертаються люди з усіх областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Власник електромобіля Nissan Leaf, лучанинзамінив старі номерні знаки, які закінчувалися літерами ZA, на нові з літеросполукою YA.Як розповів чоловік Суспільному , вирішив скористатися такою послугою сервісного центру МВС, аби літера Z не нагадувала символіку російських військ.Зі слів лучанина, старий номерний знак асоціювався у нього з ворогом, тому автономери вирішив перереєструвати."Буква – це прив’язка до того болючого, що відбувається у нашій державі, прив’язка до окупанта. Можливо, якби у нас все було добре і не було війни, ми б не акцентували на цьому увагу. Я думаю, що це не тільки в букві Z справа, є багато таких асоціацій, і це неприємно", – зазначив Сергій Лівончук.Чоловік додає: приємно, що з новими автономерами люди менше звертатимуть увагу. "Я думаю багато зміниться у нашій державі, коли ми будемо з найменшого до найбільшого. Все, що нас пов’язує з війною, агресором, окупантом, треба позбавлятися", – каже автовласник.Процедура отримання нових знаків з буквами YA не займає багато часу, – розповіла адміністраторка регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Оксана Кучер. Перед заміною автівку оглядає експерт, далі власник із документами йде до адміністратора отримувати нові номерні знаки,"Робимо перевірку ТЗ по базі чи не має ніяких обтяжень, розшуку, і по перевірці Інтерполу. Людина перевіряє ці дані і віддає нам старий номерний знак, який здається на склад, зберігається там певний час, а потім всі номерні знаки знищуються", – говорить фахівчиня.Усього послугою заміни номерного знаку на іншу комбінацію без використання суфіксів Z та V станом на 7 червня скористалися четверо волинян, – розповів керівник регіонального сервісного центру МВС на Волині Григорій Бахал. Номерні знаки з літеросполукою YA всі сервісні центри в області забезпечили наприкінці травня."Я думаю, що й далі люди будуть звертатися. Приблизна вартість перереєстрації ТЗ з номерів Z на YA – 700 гривень", – додав очільник сервісного центру.З початку повномасштабної війни в Україні у територіальних сервісних центрах МВС Волині зареєстрували і перереєстрували, говорить Григорій Бахал, понад 18 тисяч транспортних засобів. Це майже вдвічі більше, ніж торік за аналогічний періодДодає: черги ще залишаються біля сервісних центрів, оскільки до них звертаються люди з усіх областей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію