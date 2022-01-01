Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО

Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО
Власник електромобіля Nissan Leaf, лучанин Сергій Лівончук, замінив старі номерні знаки, які закінчувалися літерами ZA, на нові з літеросполукою YA.

Як розповів чоловік Суспільному, вирішив скористатися такою послугою сервісного центру МВС, аби літера Z не нагадувала символіку російських військ.

Зі слів лучанина, старий номерний знак асоціювався у нього з ворогом, тому автономери вирішив перереєструвати.

"Буква – це прив’язка до того болючого, що відбувається у нашій державі, прив’язка до окупанта. Можливо, якби у нас все було добре і не було війни, ми б не акцентували на цьому увагу. Я думаю, що це не тільки в букві Z справа, є багато таких асоціацій, і це неприємно", – зазначив Сергій Лівончук.
Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО

Чоловік додає: приємно, що з новими автономерами люди менше звертатимуть увагу. "Я думаю багато зміниться у нашій державі, коли ми будемо з найменшого до найбільшого. Все, що нас пов’язує з війною, агресором, окупантом, треба позбавлятися", – каже автовласник.

Процедура отримання нових знаків з буквами YA не займає багато часу, – розповіла адміністраторка регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Оксана Кучер. Перед заміною автівку оглядає експерт, далі власник із документами йде до адміністратора отримувати нові номерні знаки,
Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО

"Робимо перевірку ТЗ по базі чи не має ніяких обтяжень, розшуку, і по перевірці Інтерполу. Людина перевіряє ці дані і віддає нам старий номерний знак, який здається на склад, зберігається там певний час, а потім всі номерні знаки знищуються", – говорить фахівчиня.
Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО

Усього послугою заміни номерного знаку на іншу комбінацію без використання суфіксів Z та V станом на 7 червня скористалися четверо волинян, – розповів керівник регіонального сервісного центру МВС на Волині Григорій Бахал. Номерні знаки з літеросполукою YA всі сервісні центри в області забезпечили наприкінці травня.

"Я думаю, що й далі люди будуть звертатися. Приблизна вартість перереєстрації ТЗ з номерів Z на YA – 700 гривень", – додав очільник сервісного центру.



З початку повномасштабної війни в Україні у територіальних сервісних центрах МВС Волині зареєстрували і перереєстрували, говорить Григорій Бахал, понад 18 тисяч транспортних засобів. Це майже вдвічі більше, ніж торік за аналогічний період

Додає: черги ще залишаються біля сервісних центрів, оскільки до них звертаються люди з усіх областей.

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Теги: лучанин, номерний знак, буква Z
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