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На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець

На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець
У російсько-українській війні загинув Віктор Романець з села Метельне Олицької громади.

Про це повідомляють на сторінці громади.

"Війна забрала життя відважного захисника України, сержанта Віктора Євгеновича Романця, який загинув 2 червня 2022 року, захищаючи державу від агресії російських окупантів в районі села Берестове Донецької області", - йдеться в повідомленні.
На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець

Зазначається, що прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 08 червня. Траурний кортеж, орієнтовно о 10 годині прямуватиме через село Дерно до села Метельне. Відспівають воїна у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, потому відбудеться поховання на місцевому кладовищі.

"Маємо гідно зустріти та провести в останню путь нашого Героя-захисника", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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