На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець
Сьогодні, 17:30
У російсько-українській війні загинув Віктор Романець з села Метельне Олицької громади.
Про це повідомляють на сторінці громади.
"Війна забрала життя відважного захисника України, сержанта Віктора Євгеновича Романця, який загинув 2 червня 2022 року, захищаючи державу від агресії російських окупантів в районі села Берестове Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 08 червня. Траурний кортеж, орієнтовно о 10 годині прямуватиме через село Дерно до села Метельне. Відспівають воїна у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, потому відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
"Маємо гідно зустріти та провести в останню путь нашого Героя-захисника", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
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Про це повідомляють на сторінці громади.
"Війна забрала життя відважного захисника України, сержанта Віктора Євгеновича Романця, який загинув 2 червня 2022 року, захищаючи державу від агресії російських окупантів в районі села Берестове Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 08 червня. Траурний кортеж, орієнтовно о 10 годині прямуватиме через село Дерно до села Метельне. Відспівають воїна у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, потому відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
"Маємо гідно зустріти та провести в останню путь нашого Героя-захисника", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
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