На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець

Віктор Романець з села Метельне Олицької громади.



Про це повідомляють на сторінці



"Війна забрала життя відважного захисника України, сержанта Віктора Євгеновича Романця, який загинув 2 червня 2022 року, захищаючи державу від агресії російських окупантів в районі села Берестове Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 08 червня. Траурний кортеж, орієнтовно о 10 годині прямуватиме через село Дерно до села Метельне. Відспівають воїна у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, потому відбудеться поховання на місцевому кладовищі.



"Маємо гідно зустріти та провести в останню путь нашого Героя-захисника", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російсько-українській війні загинувз села Метельне Олицької громади.Про це повідомляють на сторінці громади "Війна забрала життя відважного захисника України, сержанта Віктора Євгеновича Романця, який загинув 2 червня 2022 року, захищаючи державу від агресії російських окупантів в районі села Берестове Донецької області", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 08 червня. Траурний кортеж, орієнтовно о 10 годині прямуватиме через село Дерно до села Метельне. Відспівають воїна у Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, потому відбудеться поховання на місцевому кладовищі."Маємо гідно зустріти та провести в останню путь нашого Героя-захисника", - наголошують у громаді.

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