Як отримати лікарняний під час війни





Про це інформують у МОЗ.



Як оформити лікарняний під час війни?



Порядок формування листків непрацездатності не змінився.



Ви в першу чергу звертаєтеся за медичною допомогою і в разі наявності у вас тимчасової непрацездатності ваш лікуючий лікар формує про такий факт відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я. Варто зауважити, що обов’язок формувати такі медичні висновки покладається безпосередньо на лікуючого лікаря.



Таким чином, не обов’язково окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги для цього у разі, якщо медичну допомогу надавав лікар-спеціаліст. Так само як і не обов’язково подавати для цього декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.



Після формування лікуючим лікарем відповідного медичного висновку він буде направлений до Електронного реєстру листків непрацездатності. У разі якщо ви є застрахованою особою та включені до Реєстру застрахованих осіб (тобто вами або вашим роботодавцем за вас сплачуються відповідні внески) - в ЕРЛН сформується листок непрацездатності.



Сформований листок непрацездатності буде доступний вам та вашому роботодавцю.



Для незастрахованих осіб листки непрацездатності не формуються, а документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є сформований лікарем медичний висновок.



Якщо ваш лікуючий лікар не має технічної можливості сформувати медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я він може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.



Як отримати виплату за листком непрацездатності?



Щодо отримання виплат за листками непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах, то вони також можуть бути опрацьовані та здійснені роботодавцем у встановленому порядку.



Разом з тим, такі виплати можна отримати навіть якщо роботодавець не може опрацювати ваші документи та подати заяву-розрахунок за місцем розташування через бойові дії. Зверніть увагу, якщо ваше підприємство розташоване на території, де бойові дії не ведуться, а отже відсутні перепони для формування заяви-розрахунку, роботодавець має призначити вам допомогу у визначені терміни попри воєнний стан. Для отримання виплат безпосередньо від Фонду соціального страхування України необхідно звернутися до будь-якого зручного для вас відділення



Із собою потрібно мати такі документи:



- паперовий листок непрацездатності або номер е-лікарняного;

- копії 1-4, 11-16 сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що посвідчує особу;

- довідку про присвоєння РНОКПП (реєстраційного номера картки платника податків).



За наявності також подаються інші документи, що підтверджують право на пільги, розмір заробітної плати тощо. Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не вимагається, однак може бути надана за наявності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на всі сфери життя українців. З багатьма викликами нам довелося зіткнутися вперше. Зокрема, і в медичній сфері. Одне з найпоширеніших запитань, які надходять до нас від українців, стосується порядку оформлення листків непрацездатності під час війни.Про це інформують у МОЗ.Порядок формування листків непрацездатності не змінився.Ви в першу чергу звертаєтеся за медичною допомогою і в разі наявності у вас тимчасової непрацездатності ваш лікуючий лікар формує про такий факт відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я. Варто зауважити, що обов’язок формувати такі медичні висновки покладається безпосередньо на лікуючого лікаря.Таким чином, не обов’язково окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги для цього у разі, якщо медичну допомогу надавав лікар-спеціаліст. Так само як і не обов’язково подавати для цього декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.Після формування лікуючим лікарем відповідного медичного висновку він буде направлений до Електронного реєстру листків непрацездатності. У разі якщо ви є застрахованою особою та включені до Реєстру застрахованих осіб (тобто вами або вашим роботодавцем за вас сплачуються відповідні внески) - в ЕРЛН сформується листок непрацездатності.Сформований листок непрацездатності буде доступний вам та вашому роботодавцю.Для незастрахованих осіб листки непрацездатності не формуються, а документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є сформований лікарем медичний висновок.Якщо ваш лікуючий лікар не має технічної можливості сформувати медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я він може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.Щодо отримання виплат за листками непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах, то вони також можуть бути опрацьовані та здійснені роботодавцем у встановленому порядку.Разом з тим, такі виплати можна отримати навіть якщо роботодавець не може опрацювати ваші документи та подати заяву-розрахунок за місцем розташування через бойові дії. Зверніть увагу, якщо ваше підприємство розташоване на території, де бойові дії не ведуться, а отже відсутні перепони для формування заяви-розрахунку, роботодавець має призначити вам допомогу у визначені терміни попри воєнний стан. Для отримання виплат безпосередньо від Фонду соціального страхування України необхідно звернутися до будь-якого зручного для вас відділення Фонду Із собою потрібно мати такі документи:- паперовий листок непрацездатності або номер е-лікарняного;- копії 1-4, 11-16 сторінок паспорта або сторінки з відповідною інформацією іншого документа, що посвідчує особу;- довідку про присвоєння РНОКПП (реєстраційного номера картки платника податків).За наявності також подаються інші документи, що підтверджують право на пільги, розмір заробітної плати тощо. Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не вимагається, однак може бути надана за наявності.

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