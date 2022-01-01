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На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурм: яка ситуація станом на вечір 7 червня

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурм: яка ситуація станом на вечір 7 червня
Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Константинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли наших військ, мінує місцевість.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також, безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного, наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того ворожі підрозділи, вогнем артилерії, намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяно для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

У зв’язку з втратами особового складу та військової техніки противник продовжує активно використовувати цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу у Луганській та Донецькій областях.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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