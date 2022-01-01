Погода на завтра, 8 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 8 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰ тепла,
вдень 24-29⁰ тепла.
Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 15°С до 28°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰ тепла,
вдень 24-29⁰ тепла.
Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 15°С до 28°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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