Погода на завтра, 8 червня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰ тепла,

вдень 24-29⁰ тепла.



Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 15°С до 28°С.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 8 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰ тепла,вдень 24-29⁰ тепла.Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 15°С до 28°С.

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