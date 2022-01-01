Погода на завтра, 8 червня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 8 червня, у Луцьку та Волинській області
У середу, 8 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰ тепла,
вдень 24-29⁰ тепла.

Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 15°С до 28°С.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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