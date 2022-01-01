Як відновити втрачені на тимчасово окупованій території медичні документи

Через військову агресію РФ та постійні обстріли населених пунктів багато українців у пошуках безпечного місця проживання змушені переселятися в інші регіони України або за кордон.Під час переїзду та евакуації не завжди є можливість зібрати усі необхідні документи, у тому числі й медичні, та багато з них можуть бути втрачені або загублені, розповідають у МОЗ.Шляхи відновлення втрачених медичних документів:- Якщо необхідно відновити медичну документацію, а саме: результати обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, — зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через Електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.- Щоб відновити втрачені документи, які належать особі з інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.- Якщо є потреби відновлення інших документів, або мова йде про поновлення довідки МСЕК чи необхідність проходження медико-соціальної експертизи, особа має звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.- Важливо, що всі вимушено переселені особи оглядаються комісіями екстериторіально, тобто за місцем перебування особи.Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю й дітьми з інвалідністю, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.На сьогодні усі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі й спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отримані втрачених документів.​