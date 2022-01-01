На сході України знищили два російських склади з боєприпасами

На сході України знищили два російських склади з боєприпасами
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил, - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Загалом ворог втратив 56 окупантів, міномет, 12 важких артилерійських тягачів, паливозаправник та одну одиницю спецтехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, окупанти, втрати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На сході України знищили два російських склади з боєприпасами
Сьогодні, 22:13
Переможець Євробачення 2023 у Луцьку збирав гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:28
Як відновити втрачені на тимчасово окупованій території медичні документи
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 8 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Як вчителі на Волині проходитимуть сертифікацію в умовах воєнного стану
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого
27 лютий, 21:50
Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
15 травень, 11:49
За добу ЗСУ збили 7 літаків та вертоліт росіян За добу ЗСУ збили 7 літаків та вертоліт росіян
24 березень, 02:21
Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога
03 березень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На сході України знищили два російських склади з боєприпасами
Сьогодні, 22:13
 0
Переможець Євробачення 2023 у Луцьку збирав гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:28
 0
Як відновити втрачені на тимчасово окупованій території медичні документи
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 8 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Як вчителі на Волині проходитимуть сертифікацію в умовах воєнного стану
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8