На сході України знищили два російських склади з боєприпасами
Сьогодні, 22:13
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил, - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Загалом ворог втратив 56 окупантів, міномет, 12 важких артилерійських тягачів, паливозаправник та одну одиницю спецтехніки.
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7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил, - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Загалом ворог втратив 56 окупантів, міномет, 12 важких артилерійських тягачів, паливозаправник та одну одиницю спецтехніки.
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