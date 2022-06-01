Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО «Залізний купол», – посол

Євген Корнійчук закликає продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол" та стверджує, що США не будуть заперечувати проти цього.



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"Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібен "Залізний купол. Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок та дітей від обстрілів російських ракет. Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності", - сказав посол України в Ізраїлі.



Зазначається, що Корнійчук не звинувачував Ізраїль у блокуванні продажу систем ППО, але закликає ізраїльський уряд підкріпити свою словесну підтримку України військовою допомогою.



Він загалом розкритикував Ізраїль за його реакцію на війну, пославшись на відсутність дій щодо надання військової допомоги, рішення країни не лікувати українських солдатів у своїх медзакладах та відсутність оновлень про війну в ізраїльських ЗМІ.



На прес-конференції в Тель-Авіві він сказав, що Україна хоче купити систему "Залізний купол", стверджуючи, що США не заперечуватимуть проти такого рішення.



За даними Дослідницької служби Конгресу, США надають фінансову підтримку ізраїльському "Залізному куполу" вже близько 10 років, надавши близько 1,6 мільярда доларів на його виробництво та техобслуговування.



Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю.



Корнійчук також заявив, що минулого тижня Ізраїль відхилив запит США до Німеччини на постачання протитанкових ракет Spike Україні з ізраїльською ліцензією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посол України в Ізраїлізакликає продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол" та стверджує, що США не будуть заперечувати проти цього.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Washington Post."Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібен "Залізний купол. Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок та дітей від обстрілів російських ракет. Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності", - сказав посол України в Ізраїлі.Зазначається, що Корнійчук не звинувачував Ізраїль у блокуванні продажу систем ППО, але закликає ізраїльський уряд підкріпити свою словесну підтримку України військовою допомогою.Він загалом розкритикував Ізраїль за його реакцію на війну, пославшись на відсутність дій щодо надання військової допомоги, рішення країни не лікувати українських солдатів у своїх медзакладах та відсутність оновлень про війну в ізраїльських ЗМІ.На прес-конференції в Тель-Авіві він сказав, що Україна хоче купити систему "Залізний купол", стверджуючи, що США не заперечуватимуть проти такого рішення.За даними Дослідницької служби Конгресу, США надають фінансову підтримку ізраїльському "Залізному куполу" вже близько 10 років, надавши близько 1,6 мільярда доларів на його виробництво та техобслуговування.Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю.Корнійчук також заявив, що минулого тижня Ізраїль відхилив запит США до Німеччини на постачання протитанкових ракет Spike Україні з ізраїльською ліцензією.

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