У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО





Про це повідомляє БУГ.



Аварія сталася 7-го червня на вулиці Незалежності у Володимирі. Автомобіль Черокі Спорт розвалив паркан і зніс дорожній знак.



Як повідомили очевидці, водій позашляховика невдало загальмував перед поворотом та опинився в паркані будинку на узбіччі.



Постраждалих, окрім рознесеного паркану, передньої частини машини та дорожнього знака, немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимирі водій позашляховика врізався в паркан та зніс дорожній знак.Про це повідомляє БУГ.Аварія сталася 7-го червня на вулиці Незалежності у Володимирі. Автомобіль Черокі Спорт розвалив паркан і зніс дорожній знак.Як повідомили очевидці, водій позашляховика невдало загальмував перед поворотом та опинився в паркані будинку на узбіччі.Постраждалих, окрім рознесеного паркану, передньої частини машини та дорожнього знака, немає.

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