У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 01:03
У місті Володимирі водій позашляховика врізався в паркан та зніс дорожній знак.
Про це повідомляє БУГ.
Аварія сталася 7-го червня на вулиці Незалежності у Володимирі. Автомобіль Черокі Спорт розвалив паркан і зніс дорожній знак.
Як повідомили очевидці, водій позашляховика невдало загальмував перед поворотом та опинився в паркані будинку на узбіччі.
Постраждалих, окрім рознесеного паркану, передньої частини машини та дорожнього знака, немає.
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Про це повідомляє БУГ.
Аварія сталася 7-го червня на вулиці Незалежності у Володимирі. Автомобіль Черокі Спорт розвалив паркан і зніс дорожній знак.
Як повідомили очевидці, водій позашляховика невдало загальмував перед поворотом та опинився в паркані будинку на узбіччі.
Постраждалих, окрім рознесеного паркану, передньої частини машини та дорожнього знака, немає.
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