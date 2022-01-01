У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО

У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО
У місті Володимирі водій позашляховика врізався в паркан та зніс дорожній знак.

Про це повідомляє БУГ.

Аварія сталася 7-го червня на вулиці Незалежності у Володимирі. Автомобіль Черокі Спорт розвалив паркан і зніс дорожній знак.

Як повідомили очевидці, водій позашляховика невдало загальмував перед поворотом та опинився в паркані будинку на узбіччі.

Постраждалих, окрім рознесеного паркану, передньої частини машини та дорожнього знака, немає.

У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО
У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО
У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО

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Теги: Володимир, ДТП
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