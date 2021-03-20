Волинські спортсменки зайняли призові місця на міжнародному турнірі





Турнір відбувався і місті Бидгощ. Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.



У цих відбіркових змаганнях взяли участь вихованки ДЮСШ №1 імені Петра Стуса. Анастасія Падошик впевнено дійшла до фіналу, де поступилася призерці чемпіонату Європи, і здобула срібну нагороду.



Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик у боротьбі за третє місце проявили неймовірну наполегливість та отримали бронзові медалі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменки з Волині взяли участь у чемпіонаті Польщі з вільної боротьби серед дорослих.Турнір відбувався і місті Бидгощ. Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.У цих відбіркових змаганнях взяли участь вихованки ДЮСШ №1 імені Петра Стуса. Анастасія Падошик впевнено дійшла до фіналу, де поступилася призерці чемпіонату Європи, і здобула срібну нагороду.Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик у боротьбі за третє місце проявили неймовірну наполегливість та отримали бронзові медалі.

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