Волинські спортсменки зайняли призові місця на міжнародному турнірі

Волинські спортсменки зайняли призові місця на міжнародному турнірі
Спортсменки з Волині взяли участь у чемпіонаті Польщі з вільної боротьби серед дорослих.

Турнір відбувався і місті Бидгощ. Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

У цих відбіркових змаганнях взяли участь вихованки ДЮСШ №1 імені Петра Стуса. Анастасія Падошик впевнено дійшла до фіналу, де поступилася призерці чемпіонату Європи, і здобула срібну нагороду.

Анастасія Лебедєва та Ольга Падошик у боротьбі за третє місце проявили неймовірну наполегливість та отримали бронзові медалі.

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Теги: спорт, Волинь, Ковель, вільна боротьба
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