Українські біженці в Польщі зможуть отримати картки для безкоштовних покупок

Тимчасово переселені до Польщі особи з України зможуть отримати допомогу на придбання продуктів.Про це повідомляють у посольстві України в Польщі.«10 000 карток для безкоштовних покупок роздає тимчасово переселеним особам ТМ «Biedronka» у рамках програми «Вітаємо і допомагаємо», - йдеться у повідомленні.Протягом 3 місяців картки поповнюватимуть на 300 злотих (загалом 900 злотих). Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2700 злотих.Їх можна використовувати для оплати всіх товарів, окрім алкоголю, цигарок, текстилю, промислових товарів і послуг (наприклад, мобільний зв’язок).Наявність карток можна перевірити зателефонувавши до будь-якого з перелічених фондів:• Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58 555 78 78• Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260• Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90• Caritas Diecezji Łowickiej, tel. +48 46 837 64 56• Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk, tel. 512 949 109 .• Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41• Fundacja Emic, Toruń, +48 507 412 653• Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337• Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464• Fundacja Ocalenie, Warszawa, Łomża, Łódź• Nasza Szczycieńska Ziemia, Szczytno, tel. +48 530 500 590• Stowarzyszenie Dla Równości• Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”, Wrocław, tel. +48 695 912 250• Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94