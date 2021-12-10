Волинські школярі «пошили» паперову сукню





У просторі для мистецтва ліцею ще за місяць до війни з російським окупантом активно проводилась робота із виготовлення експонату для участі в обласному конкурсі на кращий карнавальний костюм, - пише газета



Вихованці гуртка народної творчості разом із своє наставницею Ольгою Раковець створили сукню з паперу. Своє творіння умільці назвали «Літо з ароматом кави».



Як зізнається Ольга Раковець, це було нове випробування на витримку та винахідливість, адже виконання ексклюзивного вбрання змусило мобілізувати всі їхні суперздібності.



"Аби втілити задумане, довелося виготовити незліченну кількість деталей, використовуючи найрізноманітніші матеріали і засоби. Втім за основу, згідно умов конкурсу, взяли кольоровий папір, з якого змайстрували мереживо. Сукня легко одягається та відповідно знімається, до того ж, неодмінно може стати окрасою будь-якого свята", — зауважує авторка цього ексклюзивного образу.



Вихованці Підцир’ївського ліцею на чолі з Ольгою Раковець вибороли престижне третє місце серед подібних осередків Волині.



До прикладу у всеукраїнському конкурсі карнавальних костюмів, що відбувся минулого року, вони були тріумфаторами. Образ жар-птиці у виконанні креативної команди митців з використанням атрибутивної техніки “витинанка” затьмарив решту достойних експонатів виставки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Креативні умільці з Підцир'ївського ліцею створили сукню з кольорового паперу.У просторі для мистецтва ліцею ще за місяць до війни з російським окупантом активно проводилась робота із виготовлення експонату для участі в обласному конкурсі на кращий карнавальний костюм, - пише газета "Полісся" Вихованці гуртка народної творчості разом із своє наставницеюстворили сукню з паперу. Своє творіння умільці назвали «Літо з ароматом кави».Як зізнається Ольга Раковець, це було нове випробування на витримку та винахідливість, адже виконання ексклюзивного вбрання змусило мобілізувати всі їхні суперздібності."Аби втілити задумане, довелося виготовити незліченну кількість деталей, використовуючи найрізноманітніші матеріали і засоби. Втім за основу, згідно умов конкурсу, взяли кольоровий папір, з якого змайстрували мереживо. Сукня легко одягається та відповідно знімається, до того ж, неодмінно може стати окрасою будь-якого свята", — зауважує авторка цього ексклюзивного образу.Вихованці Підцир’ївського ліцею на чолі з Ольгою Раковець вибороли престижне третє місце серед подібних осередків Волині.До прикладу у всеукраїнському конкурсі карнавальних костюмів, що відбувся минулого року, вони були тріумфаторами. Образ жар-птиці у виконанні креативної команди митців з використанням атрибутивної техніки “витинанка” затьмарив решту достойних експонатів виставки.

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