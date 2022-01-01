Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим
Сьогодні, 02:14
Перший поїзд із краденим в Україні зерном вирушив із окупованої росіянами частині Запорізької області до окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький.
"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький.
"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.
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