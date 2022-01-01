Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим

Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим
Перший поїзд із краденим в Україні зерном вирушив із окупованої росіянами частині Запорізької області до окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький.

"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, зерно, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим
Сьогодні, 02:14
У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 01:03
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО «Залізний купол», – посол
07 червень, 23:32
Волинь буде з хлібом, або Добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
07 червень, 22:59
Схожі новини
На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурм: яка ситуація станом на вечір 7 червня На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурм: яка ситуація станом на вечір 7 червня
07 червень, 18:50
На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець На Донеччині від рук окупантів загинув воїн з Волині Віктор Романець
07 червень, 17:30
Львівські десантники знищили до півсотні псковських окупантів: бій тривав 14 годин Львівські десантники знищили до півсотні псковських окупантів: бій тривав 14 годин
07 червень, 15:20
В Україні оновлять шкільну програму з кількох предметів В Україні оновлять шкільну програму з кількох предметів
07 червень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим
Сьогодні, 02:14
 0
У Володимирі позашляховик зніс паркан та дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 01:03
 0
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО «Залізний купол», – посол
07 червень, 23:32
 0
Волинь буде з хлібом, або Добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
07 червень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8