Зерно із Запорізької області вагонами вивозять в окупований Крим





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"У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший поїзд із краденим в Україні зерном вирушив із окупованої росіянами частині Запорізької області до окупованого Криму.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомив колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький."У напрямку Криму пішли перші залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора. Можна прогнозувати, що найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів. Це буде не 11 вагонів, а сотні, тисячі вагонів", - сказав він.

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