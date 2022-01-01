Волинські рятувальники розміновуватимуть Чернігівщину. ВІДЕО

7 червня відбулася ротація волинських піротехніків, які знешкоджують боєприпаси на територіях Чернігівської області, звільнених від росіян.Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Волинській області.6 червня відділення групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення у складі старшого сапера, сапера, водіїв-саперівна чолі з заступником начальника групи піротехнічних робітвирушили на Чернігівщину й цієї ж доби благополучно туди дісталися.Рятувальники замінили у роботі своїх колег-волинян, які працюють на Чернігівщині з 14 квітня.Перед від’їздом начальник управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захиступровів інструктаж з особовим складом, побажав безпечної праці й висловив упевненість, що волинські фахівці цивільного захисту гідно впораються з поставленими завданнями.