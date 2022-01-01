Волинські рятувальники розміновуватимуть Чернігівщину. ВІДЕО
Сьогодні, 08:34
7 червня відбулася ротація волинських піротехніків, які знешкоджують боєприпаси на територіях Чернігівської області, звільнених від росіян.
Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
6 червня відділення групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення у складі старшого сапера Георгія Товкача, сапера Віталія Пася, водіїв-саперів Петра Синиці і Віталія Гурманського на чолі з заступником начальника групи піротехнічних робіт Віталієм Гаврилюком вирушили на Чернігівщину й цієї ж доби благополучно туди дісталися.
Рятувальники замінили у роботі своїх колег-волинян, які працюють на Чернігівщині з 14 квітня.
Перед від’їздом начальник управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захисту Олександр Никитюк провів інструктаж з особовим складом, побажав безпечної праці й висловив упевненість, що волинські фахівці цивільного захисту гідно впораються з поставленими завданнями.
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Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
6 червня відділення групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення у складі старшого сапера Георгія Товкача, сапера Віталія Пася, водіїв-саперів Петра Синиці і Віталія Гурманського на чолі з заступником начальника групи піротехнічних робіт Віталієм Гаврилюком вирушили на Чернігівщину й цієї ж доби благополучно туди дісталися.
Рятувальники замінили у роботі своїх колег-волинян, які працюють на Чернігівщині з 14 квітня.
Перед від’їздом начальник управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захисту Олександр Никитюк провів інструктаж з особовим складом, побажав безпечної праці й висловив упевненість, що волинські фахівці цивільного захисту гідно впораються з поставленими завданнями.
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