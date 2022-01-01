Волинь буде з хлібом, або Добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
Сьогодні, 22:59
Добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати бойовий дух та жагу до вільного майбутнього!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало порцію позитиву.
Вівторок, 8 червня
На Волині завершилась посівна. ВІДЕО
В області загальна площа посівів становить понад 600 тисяч гектарів. Це дає підстави вважати, що волиняни та сусідні області будуть з хлібом!
Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії
30-річна лучанка Яна Беломоіна посіла перше місце в класичній велосипедній гонці класу С1 з олімпійського крос-кантрі– XCO Samobor 2022. Вона подолала дистанцію із результатом 1:28:13, залишивши позаду двох словенських велосипедисток, спортсменку з Угорщини та України.
Вітаємо і зичимо ще більше перемог!
Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни, – СБУ
Якщо рашисти тікають з поля бою, хороша тенденція, правда ж?Найвигадливіші з окупантів відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля. Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а
В обласному центрі ще комфортніше. Відтепер тролейбуси знову курсуватимуть за маршрутом "Вересневе — Залізничний вокзал".
Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті зараз проживає 181 людина, з них пів сотні — переселенці. У закладі прихистили мешканців Житомирської та Київської областей. Тож тепер бабусі та дідусі у відносній безпеці.
Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО
Зі слів лучанина, старий номерний знак асоціювався у нього з ворогом, тому автономери вирішив перереєструвати.
А ви будете змінювати?
На сході України знищили два російських склади з боєприпасами
7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил, - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
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Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало порцію позитиву.
Вівторок, 8 червня
На Волині завершилась посівна. ВІДЕО
В області загальна площа посівів становить понад 600 тисяч гектарів. Це дає підстави вважати, що волиняни та сусідні області будуть з хлібом!
Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії
30-річна лучанка Яна Беломоіна посіла перше місце в класичній велосипедній гонці класу С1 з олімпійського крос-кантрі– XCO Samobor 2022. Вона подолала дистанцію із результатом 1:28:13, залишивши позаду двох словенських велосипедисток, спортсменку з Угорщини та України.
Вітаємо і зичимо ще більше перемог!
Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни, – СБУ
Якщо рашисти тікають з поля бою, хороша тенденція, правда ж?Найвигадливіші з окупантів відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля. Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а
В обласному центрі ще комфортніше. Відтепер тролейбуси знову курсуватимуть за маршрутом "Вересневе — Залізничний вокзал".
Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті зараз проживає 181 людина, з них пів сотні — переселенці. У закладі прихистили мешканців Житомирської та Київської областей. Тож тепер бабусі та дідусі у відносній безпеці.
Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО
Зі слів лучанина, старий номерний знак асоціювався у нього з ворогом, тому автономери вирішив перереєструвати.
А ви будете змінювати?
На сході України знищили два російських склади з боєприпасами
7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил, - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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