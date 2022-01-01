Волинь буде з хлібом, або Добрі новини від ВолиньPost за 7 червня

Волинь буде з хлібом, або Добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
Добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати бойовий дух та жагу до вільного майбутнього!

Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало порцію позитиву.

Вівторок, 8 червня

На Волині завершилась посівна. ВІДЕО

В області загальна площа посівів становить понад 600 тисяч гектарів. Це дає підстави вважати, що волиняни та сусідні області будуть з хлібом!

Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії

30-річна лучанка Яна Беломоіна посіла перше місце в класичній велосипедній гонці класу С1 з олімпійського крос-кантрі– XCO Samobor 2022. Вона подолала дистанцію із результатом 1:28:13, залишивши позаду двох словенських велосипедисток, спортсменку з Угорщини та України.

Вітаємо і зичимо ще більше перемог!

Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни, – СБУ

Якщо рашисти тікають з поля бою, хороша тенденція, правда ж?Найвигадливіші з окупантів відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля. Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

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У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а

В обласному центрі ще комфортніше. Відтепер тролейбуси знову курсуватимуть за маршрутом "Вересневе — Залізничний вокзал".

Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО

У Луцькому геріатричному пансіонаті зараз проживає 181 людина, з них пів сотні — переселенці. У закладі прихистили мешканців Житомирської та Київської областей. Тож тепер бабусі та дідусі у відносній безпеці.

Лучанин замінив номерний знак із літерою Z для авто на новий. ВІДЕО

Зі слів лучанина, старий номерний знак асоціювався у нього з ворогом, тому автономери вирішив перереєструвати.

А ви будете змінювати?

На сході України знищили два російських склади з боєприпасами

7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил, - повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Теги: Добрі новини
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