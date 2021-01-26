Як вчителі на Волині проходитимуть сертифікацію в умовах воєнного стану





Про головні запитання, що стосуються сертифікації вчителів початкових класів у 2022 році, розповіла начальник управління Державної служби якості освіти у Волинській області Ангеліна Корець.



Право на проходження сертифікації отримали педагогічні працівники, які:



- працюють не менше двох років (на момент реєстрації) у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти - здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження.



Незважаючи на воєнний стан, сертифікація вчителів на Волині все ж відбудеться. У 2022 році в ній зможуть взяти участь 96 волинських вчителів початкових класів. Щоб охопити всі регіони України, Міністерство освіти та науки України своїм наказом № 3 від 04.01.2022 визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів початкової школи).



Реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації відбудеться у два етапи з 01-15 серпня 2022 року:



- основний етап (01 - 08 серпня) – у межах граничної кількості учасників для кожного регіону;

- додатковий етап (09 - 15 серпня) – у межах загальної граничної кількості учасників (2500 вчителів України).



"Зауважу, що відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників учителі беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі", - каже Ангеліна Корець.



Сертифікація складається з трьох етапів:



•незалежного тестування учасників сертифікації:

Міністерство освіти і науки України затвердило Календарний



•самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

•вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.



"В Україні триває війна і цей час ще більше потребує від учителів використання нових підходів та методик викладання, але, насамперед, розуміння і сприйняття суті освітніх змін. Участь в сертифікації дає можливість кожному учаснику вдосконалитись, познайомитись з цікавими людьми та навчитись новому", - розповідає Ангеліна Корець.



Вона додала, що впевнена, що учасники цьогорічної сертифікації – це вчителі, які ефективно ставлять цілі та вміють їх досягати, постійно знаходяться в творчому розвитку задля тісного взаємозв’язку зі своїми учнями.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сертифікація вчителів стала одним з багатьох чинників підвищення якості освіти. Це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.Про головні запитання, що стосуються сертифікації вчителів початкових класів у 2022 році, розповіла начальник управління Державної служби якості освіти у Волинській областіПраво на проходження сертифікації отримали педагогічні працівники, які:- працюють не менше двох років (на момент реєстрації) у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти - здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження.Незважаючи на воєнний стан, сертифікація вчителів на Волині все ж відбудеться. У 2022 році в ній зможуть взяти участь 96 волинських вчителів початкових класів. Щоб охопити всі регіони України, Міністерство освіти та науки України своїм наказом № 3 від 04.01.2022 визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів початкової школи).Реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації відбудеться у два етапи з 01-15 серпня 2022 року:- основний етап (01 - 08 серпня) – у межах граничної кількості учасників для кожного регіону;- додатковий етап (09 - 15 серпня) – у межах загальної граничної кількості учасників (2500 вчителів України)."Зауважу, що відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників учителі беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі", - каже Ангеліна Корець.Сертифікація складається з трьох етапів:•незалежного тестування учасників сертифікації:Міністерство освіти і науки України затвердило Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році. Згідно з планом, цьогоріч незалежне тестування вчителів початкової школи відбудеться 10 вересня. Тест міститиме 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено 180 хвилин;•самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;•вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації."В Україні триває війна і цей час ще більше потребує від учителів використання нових підходів та методик викладання, але, насамперед, розуміння і сприйняття суті освітніх змін. Участь в сертифікації дає можливість кожному учаснику вдосконалитись, познайомитись з цікавими людьми та навчитись новому", - розповідає Ангеліна Корець.Вона додала, що впевнена, що учасники цьогорічної сертифікації – це вчителі, які ефективно ставлять цілі та вміють їх досягати, постійно знаходяться в творчому розвитку задля тісного взаємозв’язку зі своїми учнями.

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