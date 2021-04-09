Уряд підтримав законопроект про легалізацію медичного канабісу





Про це



«Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Цей законопроєкт розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб, зокрема онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни», - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що ухвалення законопроекту дозволить в подальшому імплементувати кращий досвід у сфері регулювання обігу препаратів на основі канабісу.



Документом передбачено встановлення жорсткого контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, зокрема:



- ліцензування господарської діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей.

- дозвіл діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, промислових цілей, в науковій та науково-технічній діяльності.

- простежуваність обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів шляхом:

- маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним штрих-кодом;

- ведення електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу;

- забезпечення відпуску особам лікарських засобів, виготовлених із сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.



МОЗ очікує, що надалі Верховна Рада України підтримає проєкт закону, оскільки медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зазначається, що зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, зокрема:



- посттравматичних стресових розладів, зокрема таких, що отримані внаслідок воєнних дій.

- неврологічних захворювань. За попередніми висновками медичний канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта.

- захворювань травного тракту.

- хронічного болю невропатичного походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України підтримав законопроект щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.Про це повідомили у МОЗ.«Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Цей законопроєкт розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб, зокрема онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни», - йдеться в повідомленні.Повідомляється, що ухвалення законопроекту дозволить в подальшому імплементувати кращий досвід у сфері регулювання обігу препаратів на основі канабісу.Документом передбачено встановлення жорсткого контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, зокрема:- ліцензування господарської діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей.- дозвіл діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, промислових цілей, в науковій та науково-технічній діяльності.- простежуваність обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів шляхом:- маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним штрих-кодом;- ведення електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу;- забезпечення відпуску особам лікарських засобів, виготовлених із сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.МОЗ очікує, що надалі Верховна Рада України підтримає проєкт закону, оскільки медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зазначається, що зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, зокрема:- посттравматичних стресових розладів, зокрема таких, що отримані внаслідок воєнних дій.- неврологічних захворювань. За попередніми висновками медичний канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта.- захворювань травного тракту.- хронічного болю невропатичного походження.

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